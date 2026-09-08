Sofias dagsverser: Framtiden finns i fyra fregatter

Kulturen| Sofia Thoresdotter

fräcka, fantastiska, franska fregatter.

Folkfest, fanfarer och hemliga pakter,

fanorna fladdrar förföriskt.

Finns det nån framtid i fyra fregatter

,farliga, fula, fördömda fregatter,

finns det nån trygghet i hemliga pakter?

finns det nån frihet för folket?


Freden är framtiden, inte fregatter,

krigiska storslagna franska fregatter.

frihet byggs inte av hemliga pakter,

inte av fladdrande fanor

Sofia Thoresdotter

Musikterapeut, psykodramaterapeut,

författare och trubaduraktivist

www.sofiathoresdotter.se

Några tidigare dagsverser av Sofia:

Sofias dagsverser: Tänk om – Internationalen

Dagsvers: Ifall – Internationalen

Vad är det här för krig? – Internationalen

Sofia Thoresdotters dagsverser: Om Trump och Venezuela – Internationalen

Sofias dagsverser: Om Almedalen – Internationalen

Sofias dagsverser: Stackars er på tretton år, säger Henrik Vinge – Internationalen

Sofias dagsverser: Vilken ö vill du ha? – Internationalen

Sofias dagsverser: Jesus eller Karlsson på taket – Internationalen

Sofias Dagsverser: Kärnvapenparaply – Internationalen

Röda linjer tåga vi förbi – Internationalen

Vad folkrätt är? – Internationalen

Och länk till Sofias senaste bok. Det är dagsverser från 2025:

… Men annars förstör vi så mycket vi kan