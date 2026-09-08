Sofias dagsverser: Framtiden finns i fyra fregatter

Kulturen| Sofia Thoresdotter
fräcka, fantastiska, franska fregatter.
Folkfest, fanfarer och hemliga pakter,
fanorna fladdrar förföriskt.
Finns det nån framtid i fyra fregatter
,farliga, fula, fördömda fregatter,
finns det nån trygghet i hemliga pakter?
finns det nån frihet för folket?
Freden är framtiden, inte fregatter,
krigiska storslagna franska fregatter.
frihet byggs inte av hemliga pakter,
inte av fladdrande fanor
Sofia Thoresdotter
Musikterapeut, psykodramaterapeut,
författare och trubaduraktivist
www.sofiathoresdotter.se
Några tidigare dagsverser av Sofia:
Sofias dagsverser: Tänk om – Internationalen
Dagsvers: Ifall – Internationalen
Vad är det här för krig? – Internationalen
Sofia Thoresdotters dagsverser: Om Trump och Venezuela – Internationalen
Sofias dagsverser: Om Almedalen – Internationalen
Sofias dagsverser: Stackars er på tretton år, säger Henrik Vinge – Internationalen
Sofias dagsverser: Vilken ö vill du ha? – Internationalen
Sofias dagsverser: Jesus eller Karlsson på taket – Internationalen
Sofias Dagsverser: Kärnvapenparaply – Internationalen
Röda linjer tåga vi förbi – Internationalen
Vad folkrätt är? – Internationalen
Och länk till Sofias senaste bok. Det är dagsverser från 2025: