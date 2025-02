Regeringen hotar med fler sanktioner mot arbetslösa

Villkoren för arbetslösa i Sverige kommer snart bli ännu hårdare.

Arbetsmarknadsminister Mats Persson (L) menar att systemet idag är ”för slappt”, att det ”ställer för lite krav”, och att ”människor idag fastnar i ett långvarigt passivt bidragsberoende” .

Mats Persson har ännu inte gett några detaljer om exakt hur skärpningen av systemet kommer att se ut, men säger att det kommer innehålla ”kännbara sanktioner” mot den som inte söker jobb eller deltar i en anvisad aktivitet.





Inrikes|Erik Edlund

– Regeringen avser att strama åt regelverket och vi kommer införa kännbara sanktioner för den som inte deltar i aktivitet eller söker den utbildning man blivit anvisad, säger Mats Persson vid en pressträff.

Med detta säger han att han hoppas att arbetslösa ska anstränga sig mer för att söka jobb, gå utbildningar och delta i olika program.



Med dagens system får en arbetslös en varning om hen bedöms inte söka jobb, delta i program och aktiviteter, eller gå utbildningar i tillräckligt stor utsträckning. Systemet idag är utformat som en trappa, och ju fler varningar den arbetslöse får, desto fler dagars ersättning dras in. Vid två varningar dras en ersättningsdag in, och vid den femte varningen dras hela 45 dagars ersättning in. Arbetsförmedlingen beslutar varje år om tusentals sådana varningar.

Det är det systemet som regeringen tycker är för slappt och nu vill skärpa.



Ett problem som uppstått i det nuvarande systemet är att en arbetslös som fått en sk. sanktion efter att en månad ha missat att söka tillräckligt många jobb eller missat ett möte, har fått sin sjukpenningsgrundande inkomst nollad. Det kan resultera i att de plötsligt upptäcker att de står utan inkomst om de en dag skadar sig eller blir sjuka. Allt pga. ett mindre misstag. Ibland för flera år sedan.

Det finns möjlighet att överklaga sanktioner om man anser att de var felaktiga. Men många som får en sanktion på bara en eller ett par dagar tycker inte att det är värt att bråka om. Något de bittert får ångra om de en dag blir sjuka eller skadade och upptäcker att de saknar inkomst.

Sjukpenninggrundande inkomst, eller SGI, är ett belopp som Försäkringskassan räknar fram och som avgör hur mycket sjukpenning man kan få om man blir sjuk eller skadar sig. För att få SGI måste man ha haft minst sex månaders inkomster från ett arbete. SFI:n avgör också hur mycket man får i föräldrapenning.

Frågan bereds just nu i regeringen, och förändringarna i arbetslöshetsersättningen kommer genomföras någon gång under året.

Arbetsmarknadsministern har hittills varit förtegen om detaljerna i ändringarna som kommer göras. Det återstår alltså att se om de adresserar problemen som gör att arbetslösa får sin sjukpenning nollad. Men det finns stora farhågor att åtgärderna bara kommer förvärra situationen för utsatta människor.