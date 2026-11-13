Rödgrön splittring om återkallande av medborgarskap

Riksdagen har beslutat om en grundlagsändring som innebär att människors medborgarskap kommer kunna återkallas. Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot förslaget, och de rödgröna partierna är splittrade i frågan. Motståndare till ändringen menar att den gör det svenska medborgarskapet mer ojämlikt.

Inrikes| Erik Edlund

— Vänsterpartiet kan inte godta att grundläggande rättigheter görs mer osäkra för vissa grupper än för andra , säger Caroline Täljeblad (V) och fortsätter med att rättigheter aldrig ska villkoras utifrån ursprung, kön eller typ av medborgarskap.

Ändringen i grundlagen klubbades i onsdags och träder i kraft den första januari 2027. Den gör bland annat att det blir möjligt att genom vanlig lagstiftning återkalla det svenska medborgarskapet för utlandsfödda med dubbla medborgarskap. Förslaget drevs fram av Sverigedemokraterna i Tidösamarbetet.

Medborgarskapen kommer kunna återkallas om medborgarskapet ”erhållits på felaktiga grunder” eller om en person med dubbelt medborgarskap dömts för ett grovt brott som skadar Sveriges ”vitala intressen”.

Jan Riise (MP) anser att grundlagsändringen är orättssäker och öppnar upp för godtycke.

— Särskilt allvarligt är det att regeringen föreslår att medborgarskap ska kunna återkallas vid brott som allvarligt skadar Sveriges vitala intressen, som är en formulering som saknar tydlig avgränsning.

Detta var andra gången riksdagen röstade om ändringen. Enligt grundlagen krävs nämligen att ändring röstas igenom två gånger med ett mellanliggande val.

— Vi vill kunna återkalla medborgarskapet för den som har dubbla medborgarskap som har mutat sig till medborgarskapet, eller begått terrorbrott, brott mot rikets säkerhet eller andra systemhotande brott av gängkriminella, säger Amalia Rud Stenlöf (S) under onsdagens riksdagsdebatt.

Förslaget Riksdagen röstade om omfattade även grundlagsskydd av aborträtten, något som V och MP i allt väsentligt är för. De två partierna röstade dock nej till förslaget eftersom grundlagsskyddet av aborträtten ingick i ett paket med de andra ändringarna som V och MP motsatte sig.

Det blir upp till nästa regering att ta fram konkreta lagförslag utifrån de nya ändringarna i grundlagen. I dagsläget vet ingen hur nästa regering kommer se ut, men de rödgröna partiernas splittring i frågan tyder på att det inte kommer bli lätt att få fram ett lagförslag om Magdalena Andersson blir statsminister.