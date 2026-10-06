Rödgröna vill sätta stopp för tonårsutvisningarna

S, V, C och MP har enats om ett initiativ för att tillfälligt stoppa tonårsutvisningarna. De rödgröna vill införa en stopplag i väntan på en permanent lösning.

Inrikes|Åsa Mattsson

Det handlar om unga som har fått utvisningsbesked när de har fyllt 18 år, eftersom de då inte längre har rätt att stanna i Sverige med hänvisning till anknytning till sina föräldrar.



Tidöpartierna fattade under tryck beslut om en ”ventil” från 1 oktober. Där åldersgränsen för hur länge man kan beviljas uppehållstillstånd som barn till sina föräldrar höjdes från 18 år till 21.

Nooshi Dadgostar anser att den så kallade ventilen var alldeles för smal.

– Vi vill sätta stopp och jag är glad att vi nu har en ny majoritet som är samlad för att göra det, säger hon. Det är inte klart än när den nya stopplagen kan träda i kraft.



S migrationspolitiska talesperson Ida Karkiainen betonar att lagstiftningen måste tas fram noggrant, men att arbetet behöver gå snabbt. Migrationsverket får samtidigt bedöma om utvisningarna ska pausas i väntan på ny lagstiftning.

Och Annika Hirvonen, MP, menar att stopplagen behövs ”för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats”.



Bilden: Nu behöver regeringen komma tillbaka till riksdagen med en lagstiftning, ett moratorium, en stopplag, för den här typen av utvisningar, säger Nooshi Dadgostar om tonårsutvisningarna.