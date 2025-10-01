Ska Global Sumud Flotilla lyckas bryta blockaden?

Under onsdagen hoppas Global Sumud Flotilla bryta Israels blockad för att föra in nödhjälp till befolkningen i det inringade Gaza. Det sker efter att flottiljen redan utsatts för ett flertal drönarattacker. Fredsrörelser, fackföreningar och även regeringar har uttryckt sin oro över attackerna, och flera länder har skickat militära fartyg för att eskortera flottiljen på internationellt vatten.

Fokus|Erik Edlund

Israel har meddelat att man kommer göra allt man kan för att förhindra att flottiljen når sitt mål. Senaste gången en hjälpkonvoj till Gaza stoppades var i juli då båten Handala bordades av israelisk militär som grep alla deltagare. Samma sak hände i juni då båten Madleen, med bland andra Greta Thunberg ombord, bordades.

2010 dödades nio personer och ett trettiotal skadades när ett antal båtar från organisationen Ship to Gaza bordades på internationellt vatten av israelisk militär.

Hela världens ögon följer Global Sumud Flotilla nu när den närmar sig sitt mål. Frågan är om historien kommer att upprepa sig, eller om världens solidaritet kan skydda båtarna. Utfallet kan bli avgörande för framtida hjälpsändningar till Gaza.