”Fredsplanen” – imperialism mot Gaza och det palestinska folket

Mitt i den växande och kraftfulla internationella solidaritetsrörelsen med det palestinska folket – massiva strejker i Italien, 60 000 personer i Berlin, ”Global Sumud Flotilla”, majoritetskrav i FN och mycket mer – har Donald Trump och Benjamin Netanyahu lagt fram en ”fredsplan” om Gazas framtid för att ”stoppa kriget” (läs: folkmordet) som Israel för mot den palestinska befolkningen. De presenterade planen som ett ”historiskt framsteg” och ett ”nytt kapitel” för Mellanöstern.

För oss som ser till palestiniernas perspektiv är det inte fred utan en imperialistisk plan som riskerar att befästa permanent förtryck och etnisk rensning.

Kommentar|Alex Fuentes

Hamas hade varken konsulterats eller fått se ”förslaget”, och deras hållning är osäker i skrivande stund. Detta är en imperialistisk påtvingad plan. Det 20-punktsprogram som föreslås förutsätter total avväpning och villkorslös kapitulation från Hamas och andra motståndsorganisationer under en utländskt ledd militär intervention, styrd av en så kallad ”fredsjunta” för Gaza som ska ledas av Trump (!) och Tony Blair – en symbol för brittiskt kolonialt och imperialistiskt förtryck. Enligt planen ska Hamas frigöra fångar inom 72 timmar och i praktiken avskaffa sin egen existens och den palestinska motståndsrörelsen för gott. I utbyte skulle Israel släppa 250 palestinska livstidsdömda och 1 700 gazabor som sitter i israeliska fängelser. Detta är i realiteten att legalisera massakern på civila, förstörelsen av Gazas infrastruktur och den etniska rensningen av palestinier, samtidigt som de som begått detta folkmord garanteras fullständig straffrihet.

”Alla har accepterat det. Bara Hamas fattas och jag tror att svaret blir positivt”, hävdade Trump, och gav samtidigt ett råd till Netanyahu: ”Om de inte gör det, Bibi, vet du att du har mitt stöd att göra vad du måste göra.” Kan det sägas tydligare? Västerländska ledare som Ursula von der Leyen, Tysklands Friedrich Merz, Storbritanniens Keir Starmer, Frankrikes Emmanuel Macron, Spaniens Pedro Sánchez liksom regeringar i Egypten, Jordanien, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten, Turkiet, Indonesien och Pakistan – och Mahmoud Abbas från den sk Palestinska myndigheten – har skyndat att ge sitt villkorslösa stöd till denna ”fredsplan”.

Sammanfattningsvis innebär den imperialistiska planen att omvandla Gaza till en zon som möjliggör slutförandet av etnisk rensning och den sionistiska regimens fortsatta ockupation av palestinska territorier. Ekonomiskt föreslår ”fredsplanen” skapandet av en särskild ekonomisk zon med incitament för investeringar från imperialistiska länder. Redan tidigare har Trump talat om att göra Gaza till en slags ”Riviera i Mellanöstern”, vilket förutsätter massiv finansiell satsning och palestinsk rensning. Detta är en grymhet utan motstycke.

Hamas allierade, såsom Palestinska islamiska jihad, har förkastat planen och kallat den en ”formel för att förstöra regionen”, och anklagar USA för att med diplomati försöka åstadkomma vad Israel inte klarat av med krig. Den Palestinska myndigheten, som välkomnat förslaget, har redan lovat politiska och administrativa reformer för att så småningom återta kontroll över Gaza och ”bana väg för en rättvis fred baserad på tvåstatslösningen”. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez har också sagt att ”tvåstatslösningen – Israel och Palestina som lever sida vid sida i fred och säkerhet – är den enda möjliga.” Men detta är inget annat än hyckleri på extremt hög nivå.

Planen, som presenteras av en opålitlig figur som Trump, är fullständigt ensidig och tar inte palestiniernas röster i beaktande, varken den Palestinska myndighetens eller Hamas, som är en central aktör i Gaza. Man fortsätter att behandla palestinierna som om de vore eviga minderåriga som ska övervakas av koloniala och imperialistiska makter. Att återinsätta Tony Blair i en sådan roll är i praktiken ett återvändande till koloniala lösningar från 1900-talet. Dessutom avvisar ”fredsplanen” inrättandet av en palestinsk stat, vilket gör idén om två stater till rena tompratet. Efter presentationen av ”fredsplanen” skrev Netanyahu i sociala medier: ”Vi har sagt att vi starkt motsätter oss en palestinsk stat.” Han tillade att Israels försvarsstyrkor ”kommer att förbli i större delen av Gaza”. Alltså är detta inget annat än en fälla riktad mot det palestinska motståndet, utan tidsramar eller garantier. Och vi talar här inte ens om högerextrema ministrar som finansministern Bezalel Smotrich, som menar att förslaget är en ”eftergift” eftersom den israeliska extremhögern vill ha en slutlösning och utrota palestinierna.

För den massiva internationella solidaritetsrörelsen och den spirande antisionistiska ungdomen, som förstår att folkmord och etnisk rensning är den logiska slutsatsen av det sionistiska koloniala projektet, återstår att se hur Hamas och dess allierade kommer att svara på denna imperialistiska utpressningsmanöver. Vi kan inte utesluta att det hela slutar i ännu ett storslaget fiasko. För vår del står vi fast vid mobiliseringarna, solidariteten och stödet för det palestinska motståndet och om Israel anfaller ”Global Sumud Flotilla” inom de närmaste timmarna, när internationalisterna närmar sig Gaza, måste vi – över hela världen – gå ut på gator och torg och ställa regeringar, som den svenska, mot väggen.