SKMA: Åkessons ”ursäkt” saknar trovärdighet

Jimmie Åkesson bad under Sverigedemokraternas dag i Almedalen Sveriges judar om ursäkt för de antisemitiska inslagen i partiets historia. Ursäkten ägde rum i samband med lanseringen av en ”vitbok” över partiets historia.

— Jag beklagar djupast att mitt parti kunde uppfattas som skrämmande för svenska judar.





Inrikes| Erik Edlund

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) är dock inte imponerade av SD-ledarens ursäkt. I ett uttalande på sin hemsida skriver organisationen att Åkessons ”ursäkt” saknar trovärdighet. Åkesson hävdade i sitt tal att antisemitismen var ett problem under SD:s första år, och att det då handlade om ”enskilda” företrädare som inte höll sig till partilinjen. SD-ledaren hävdar att de sedan dess har tagit sitt ansvar och dragit tydliga gränser mot antisemitismen.

”Det stämmer inte.” menar SKMA och pekar på att flera företrädare för SD, däribland ledande personer inom partiet, uttryckt antisemitiska åsikter under senare år. Uttalanden som ofta inte har lett till några åtgärder och bortförklarats som harmlösa.



SKMA skriver att Åkessons ”ursäkt” inte kan tas på allvar utan ett principiellt avståndstagande från alla former av rasism.

”I SD:s fall handlar det om att partiet ser en politisk nytta i att distansiera sig från gångna tiders antisemitisn (och tiga om samtida yttringar), samtidigt som man driver en politik där misstänkliggörande och fientlighet mot minoriteter, i synnerhet muslimer, utgör en bärande idé”.

—-

