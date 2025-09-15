Snäva mediebilder av grön omställning i norr



Två bilder dominerar mediebevakningen av den så kallade gröna omställningen i norra Sverige: norr som en motor för grön industriell tillväxt – och norr som en lovande, men samtidigt problematisk, periferi. Kritiska röster får sällan utrymme i debatten.

Det visar en ny studie publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet.

Inrikes|Maria Jervelycke Belfrage

I en ny studie har forskare vid Umeå universitet analyserat 9 755 nyhetsartiklar och

debattinlägg mellan åren 2015 och 2023 för att se hur den gröna omställningen i norr

Sverige skildras i medierna. Studien visar att den ofta framställs som en lösning på både

klimatfrågor och regionala problem, och att den industriella expansionen i norr sällan

ifrågasätts ur vare sig ekologiska eller sociala perspektiv.



— Våra resultat visar hur nyhetsmedier under tidsperioden skapar och förstärker

berättelser som gör industrins satsningar i norr till något både självklart och nödvändigt.

Men andra sätt att förstå omställningen får betydligt mindre utrymme, säger Annika Egan

Sjölander, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet.



I studien framkommer att kritiska perspektiv, exempelvis rörande effekterna av fortsatt

resursutvinning från miljö- och klimatrörelsen eller påverkan på lokalsamhällen och

samiska röster, har uppmärksammats i mindre utsträckning.



— När vissa röster inte får plats riskerar den offentliga debatten att bli begränsad. Det kan

göra att viktiga konsekvenser av den pågående samhällsomvandlingen förbises, säger

Mikaela Wikström Rouna, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå

universitet.



Enligt forskarna bakom studien är resultaten viktiga för att förstå hur stora

samhällsförändringar diskuteras i offentligheten. När mediebilden blir för ensidig,

minskar möjligheten till en bred och demokratisk diskussion om olika alternativ för

framtiden. Rapporteringen gör också att riskerna tonas ner. Ett exempel är konkursen av

Northvolt i mars 2025, med stora konsekvenser både lokalt och nationellt.



— En mer varierad och inkluderande mediebevakning är avgörande för demokratiskt

beslutsfattande och en mer rättvis klimatomställning, säger Annika Egan Sjölander.



Läs hela studien här:

Dominant discourses of Green Growth and the Swedish North:…