Lägre bränsleskatter – en förlust för Sverige och framtiden

Högerns populistiska vallöften 2022 om sänkta bensin- och dieselpriser vid pump, kan ha varit tungan på vågen som gav Sverige en högerregering och Tidö-överenskommelsen.

Sverigedemokraterna fick mycket stort inflytande över politiken denna mandatperiod.

Tidöpartierna har också stärkt Putins krigskassa, skriver Torbjörn Vennström.





Kommentar|Torbjörn Vennström, ledamot i styrelsen för Klimatriksdagen

Den stora sänkningen av reduktionsplikten och sedan fossilbränsleskatterna, samt

andra åtgärder ledde i ett slag till att elbilsförsäljningen stannade av och importen av

fossila bränslen ökade. Resultatet blev tydligt 2024. De svenska utsläppen ökade med 7

procent. Transportsektorns utsläpp ökade med hela 22 procent.

Tidöpartierna har i stort sett utraderat möjligheten för Sverige att uppnå de klimatmål för

transporterna som sju av åtta riksdagspartier satte upp till 2030.



Nu finns en studie som undersökt andra möjligheter att möta människors oro för höga

bränsle- och elpriser som var en realitet valåret 2022, ihop med en politik som skulle

kunna uppfylla klimatmålen. Studien har tittat på hur Tidöpartiernas klimatpolitik

påverkat ekonomin, sysselsättningen och välfärden. Forskarna vid Uppsala Universitet,

KTH i Stockholm och två universitet i Ungern tittat särskilt på de stora sänkningarna av

bränsleskatter som lett till att Sveriges utsläpp av växthusgaser ökat stort förra året.



De har jämfört med hur det blivit om man behållit bränsleskatterna och istället

kompenserat utsatta grupper, eller genomfört omfördelande skattereformer som flyttade

pengar från rika till låginkomsthushåll och välfärd.

De kom fram till att inkomststöd till utsatta grupper hade varit mer effektivt än att sänka

bränsleskatterna för alla. Det hade dessutom bidragit till att Sverige minskat sina utsläpp

istället för att öka dem.



Fortsatt höga bränsleskatter kombinerat med återbäring, gröna subventioner och

satsning på allmän välfärd skulle förstärka våra utsläppsminskningar betydligt, förbättra

fördelningspolitiken till förmån för svaga hushåll och dessutom ha positiva effekter på

ekonomin i stort. Om staten dessutom kombinerade dessa åtgärder med

lånefinansierade satsningar på gröna investeringar skulle det ytterligare förstärka såväl

klimat- som fördelningspolitiken, samt skapa många nya gröna jobb.



Sverige har ju inga oljefält. All bensin och diesel är importerad. Eftersom Tidöpartierna

ökat förbrukningen av fossila bränslen är ju en viktig fråga varifrån dessa kommer.

Ursprungsmärkning och kontroll av fossila bränslen har tidigare varit mycket undermålig.

Organisationen gröna bilister har gjort ett stort jobb med att påtala bristen på spårning av

fossila bränslens ursprung. Under 2024 har Energimyndigheten förbättrat arbetet. Då

visar det sig att 64 procent av bensinen och 48 procent av dieseln vi importerar har okänt

ursprung. Enligt bloggen Klimatgranskaren motsvara detta ett värde på 20 miljarder

kronor.



De skuggflottor med oljetankers som lastar om, och använder sig av falska

försäkringsintyg och certifikat utgör en stor del av den import som får etiketten okänt

ursprung. Framför allt Ryssland och Iran som är utsatta för internationella sanktioner

använder systematiskt skuggflottor för att prångla ut sin fossila energi. Enligt en DN-

kartläggning av den ryska skuggflottan tidigare i år drar verksamheten in över 1 000

miljarder kronor årligen till den ryska statskassan. Det mesta går till att upprätthålla

kriget mot Ukraina.



Av allt att döma så går alltså en stor del av den svenska importen av bensin och diesel till

att finansiera Rysslands krigsföring mot Ukraina. Samtidigt lägger regeringen många

miljarder kronor på att stödja Ukraina i kriget.



I dessa dagar när extrema regnmängder spolar bort järnvägar och isolerar byar i

Västernorrland står det klart för alla att en klimatkris som inte hejdas kommer att bli

mycket dyrköpt. Vi har bara sett början. Med Tidöpartierna är helt tysta och

handlingsförlamade inför detta. Se bara infrastrukturminster Andreas Carlsons försök att

svära sig fri från ansvar för Järnvägens förfall.



Sammantaget har Tidöpartiernas klimatpolitik lett till att Sverige inte når sina klimatmål,

att omställningen till elbilar avstannat, att vi missat många möjligheter till en offensiv

och rättvis grön omställning, och att vi stärkt Putins krigskassa. I stor utsträckning med

grund i en populistisk slogan om priset vid pump. Det priset har visat sig bli mycket högt.







Länkar:



Transportsektorns utsläpp https://www.naturvardsverket.se/data-och-



statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/



Studien: Ergon, J m fl (2025) Modelling policy packages with combined climate, social, and



macroeconomic goals: the Swedish case https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2531098



https://gronamobilister.se/blogg/2024/tva-tredjedelar-av-bensinen-i-sverige-har-okant-



ursprung/



https://www.dn.se/skuggflottan/



https://www.dn.se/ekonomi/miljardforluster-och-sparkaos-vem-tar-ansvar-for-



jarnvagen/