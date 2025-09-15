Andreas Malm får Leninpriset

Andreas Malm tilldelas Jan Myrdals pris Leninpriset. Malm är humanekolog och aktivist som har forskat inom ämnen som bland annat klimathotet och den växande rasismen. Malm är författare till bland andra böckerna Bulldozers mot ett folk – om ockupationen av Palestina och det svenska sveket (2002), Hatet mot muslimer (2009) och How to blow upp a pipeline (2021).

Han är medlem i tankesmedjan Socialistisk Politik, som ger ut Internationalen.se, och medverkade i avsnitt #25 av Internationalens podd I-studio Podcast.

Fokus|Erik Edlund

Så här lyder motiveringen till att Malm får årets Lenininpris:

”Humanekologen, marxisten och aktivisten Andreas Malm har med livet som insats i rasismens, de imperialistiska krigens, det palestinska folkmordets och klimatkatastrofernas tidevarv med sitt brinnande intellektuella mod och kompromisslösa integritet, blivit en helt avgörande svensk röst ute i världen. Under mer än 20 år har han i stigande och lika hög grad i teori som praxis genom internationellt banbrytande forskning om den globala uppvärmningen och de fossila bränslenas roll i denna kapitalismens apokalyptiska undergångssaga och genom eget personligt engagemang i klimat- och solidaritetsrörelser över hela jorden, inspirerat såväl aktivister som världens främsta akademiker, forskare och fria intellektuella och ingen annan svensk kan med samma självklarhet ta emot ett pris i såväl Jan Myrdals som Lenins namn.”