Fredskurs på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg – OBS kort tid för intresseanmälan!

|PLATS FÖR FRED – EN KURS OM SVERIGES ROLL INOM KRIGSINDUSTRIN OCH FREDSARBETE
Under två helger i november undersöker vi tillsammans Sveriges roll inom vapentillverkning, vapenexport och vapenimport, liksom viktiga händelser och samarbeten som påverkat Sveriges relation till krig och allianser.
Vi tittar också på fredsarbetets historia: vilka aktörer, allianser och nätverk har drivit fredsfrågor och vilken roll har de spelat?
Kursen ger också utrymme för samtal och gemensam reflektion. Tillsammans delar vi erfarenheter och formulerar frågor som kan hjälpa oss att fördjupa vår förståelse av hur vi kan rusta oss för och engagera oss i fredsarbete.
SISTA ANMÄLNINGSDAG : 27 oktober
Kursen vänder sig till kvinnor, transpersoner och ickebinära.
Kursen arrangeras i samarbete med Svenska Freds Göteborg
Datum: 14–15 november samt
28–29 november 2026
Tid: Klockan 10:00 – 15:00
alla dagar
Plats: Kvinnofolkhögskolan, Göteborg
Kursavgift: 200 kr
Du kan anmäla dig på Kvinnofolkhögskolans hemsida, eller genom att skicka ett mail med namn, personnummer och adress till
expedition@kvinnofolkhogskolan.se
Kvinnofolkhögskolan | Svenska Freds Göteborg
Kvinnofolkhögskolan
Kontaktperson: paula.cardozo@kvinnofolkhogskolan.se
Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg
Skolan ligger på våning 2, hiss finns.
Plats för fred – en kurs om Sveriges roll inom krigsindustrin och fredsarbete – kortkurs