Karps köp i fjällen JO-anmält

En privatperson har JO-amält techmiljardären Alexander Karps markköp i Härjedalen.

Den omstridde VD:n på Palantir köpte mark motsvarande 21 000 fotbollsplaner nära Storsjö kappel i Härjedalen. Nu ifrågasätter anmälaren myndigheten ISP:s beslut att godkänna köpet utan någon djupare granskning.

Inrikes | Erik Edlund

Det var i september det blev känt att tech-miljardären hade köpt nästan 15 000 hektar skog, till en kostnad av 235 miljoner kronor. Under veckan blev det också känt att Karp köpt ytterligare 300 hektar för 5 miljoner kronor.

Myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ansvarar för att titta närmare på utländska investeringar i Sverige, och att stoppa dem om de bedöms hota Sveriges säkerhet. JO-anmälaren skriver att myndigheten inte tagit tillräcklig hänsyn till de säkerhetsrisker som kan uppstå när en utländsk aktör med kopplingar till försvars- och underrättelseindustrin får kontroll över stora markområden i en strategiskt känslig del av Sverige.

Palantir är ett amerikanskt tech-bolag som utvecklar mjukvara och AI-lösningar åt både företag och stater, grundat 2003 av Karp och bland andra Peter Thiel.

Företaget har kritiserats för sin roll inom övervakning, migrationskontroll och krig. Den svenska Försvarsmakten har under flera år gjort affärer med Palantir.