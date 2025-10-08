Kristersson i hemligt möte med antidemokraten och tech-miljardären Peter Thiel

Ulf Kristersson hade ett hemligt möte med den kontroversielle tech-miljardären och Trump-sponsorn Peter Thiel i samband med Bilderberg-mötet i Stockholm i somras. Mötet var helt hemligt och handlade om Sveriges AI-strategi och om teknikutvecklingen. Det avslöjas i en artikel i SvD.

Aktuellt|Erik Edlund

Peter Thiel är grundare av och styrelseordförande i tech-jätten Palantir, som sedan 2024 har ett ”strategiskt partnerskap” med den israeliska krigsmakten. Bolaget utvecklar AI-lösningar för olika vapensystem och har anklagats för att bidra till krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter i Gaza. Palantirs AI används för att blixtsnabbt hitta mål och fatta beslut i strid.

När Palantirs VD Alexander Karp under ett panelsamtal vid en konferens i Washington konfronterades av en kvinna i publiken som skrek ”din AI och teknologi från Palantir dödar palestinier” ryckte han nonchalant på axlarna och sa ”till största delen terrorister, det är sant”.

FN:s särskilda rapportör Francesca Albanese skriver att Palantir är ett av alla de företag som medverkar till att folkmordet kan fortsätta. I en rapport med titeln Från ockupationsekonomi till folkmordsekonomi skriver hon att företag måste vägra vara delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter och internationella brott och att de annars kommer ställas till svars. Albanese menar att listan av uppräknade företag i rapporten bara är ”toppen av ett isberg” och tillägger att mer än 1000 olika företag utretts för inblandning i Israels krigsmaskin.

”Dessa företag har fortsatt att leverera till den israeliska marknaden trots överväldigande bevis på Israels kriminella användning av denna utrustning och upprepade uppmaningar från människorättsorganisationer att bryta samarbetet”, skriver Albanese i rapporten.

”Passiva leverantörer blir därmed villiga medhjälpare i ett system av folkfördrivning.”

Palantirs medverkan i Israels brott är kopplad till Thiels personliga filosofi, som går ut på att det är teknologin, inte demokratin, som ska styra samhällets utveckling.

Thiel står nära Vita huset och anses vara mannen som först såg potentialen i USA:s blivande vicepresident J.D. Vance och presenterade honom för Donald Trump. När J.D. Vance kandiderade till Senaten 2022 bidrog Thiel med nästan 15 miljoner dollar till hans kampanj. Det är enligt sajten Politico den största enskilda donationen i ett senatsval någonsin.

I essän The Education of a libertarian från 2009 redogör han för sin syn på demokratin. Där skriver han att han anser att kapitalism och demokrati har blivit oförenliga. Sedan 1920 hade välfärdsstaten och den kvinnliga rösträtten, enligt Thiel, gjort det amerikanska politiska systemet fientligt mot kapitalismen – Thiels slutsats är att demokratin måste bort så att kapitalismen kan bli fri. Kapitalismen, resonerade Thiel, ”är inte populär bland massorna” och det betyder att folket kommer kräva omfördelning och regleringar om demokratin tillåts ta för stor plats.

Internationalens skribent Bodil Carlsson har tidigare skrivit om ideologin som omfamnas av kretsarna kring Thiel.