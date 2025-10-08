Ny Gaza-konvoj bordad av Israel

En ny solidaritetskonvoj bestående av flera båtar på väg till Gaza med förnödenheter har bordats av israelisk militär på internationellt vatten tidigt på onsdagen.”Tre fartyg – Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar och Anas Al-Sharif – har attackerats och olagligt bordars av israelisk militär” tidigt på morgonen, 220 km utanför Gazas kust”, meddelade Freedom Flotilla på sociala medier. Ett annat fartyg, Concience har bordades senare under onsdagen.

Aktuellt|Erik Edlund

Besättningen och aktivisterna på båtarna har frihetsberövats och kommer snart deporteras, enligt det israeliska utrikesministeriet.

”Ytterligare ett meningslöst försök att bryta den lagliga sjöblockaden och gå in i en stridszon slutade utan resultat”, skriver ministeriet.

”Källor uppger att den obeväpnade besättningen ombord – däribland läkare, journalister och folkvalda representanter – har blivit bortförda, tillsammans med nödhjälp för ett värde av över 110 000 dollar bestående av mediciner, andningsutrustning och näringstillskott som var avsedda för Gazas sjukhus. Deras nuvarande vistelseort är okänd.” skriver Freedom Flotilla Coalition.

Detta är andra gången på kort tid som israel bordar en solidaritetskonvoj på internationellt vatten. För en vecka sedan bordades 40 fartyg och hundratals aktivister greps. Angreppet, och Israels behandling av aktivisterna, ledde till massiva protester över hela världen.