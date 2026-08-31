Ställ Om – Klimatmarschen i Stockholm var en vändpunkt!

Nya numret av Ställ Om, ett ideellt projekt utan pengar eller annonser, skapad av aktivister inom nätverket För fred och klimaträttvisa beskriver demonstrationen i Stockholm den 23 augusti som en vändpunkt – den största sedan Vietnamprotesten 1972.

Inrikes|Åsa Mattsson, foto Lars Henriksson

Klimatmarschen i Stockholm den 23 augusti samlade upp till upp till 80 000 personer i Vasaparken och längs marschvägen. Greta Thunberg höll tal: ”Hopp är inget passivt. Hopp är något vi måste skapa själva.”

Numret tar upp World Peace Award 2026 och har med ett tal av Olga Karatj: ”Freden börjar inte när kriget tar slut.” där hon beskriver hur krigets logik lever kvar i människor och natur, kopplar militarismens våld till miljöförstörelse och uppmanar till en fredskultur byggd på ansvar och tillit.

Ung Vänster skriver om NATO och DCA-avtalet, och kopplar även de militariseringen till våld, och könsmakt.

Ställ Om nr 10 innehåller också texter om USA:s aggressiva kamp om oljeflöden och informationsvägar och beskriver hur stormakter använder energi och digital kontroll som maktmedel.

Tidningen framhåller kraften i aktivismen och uppmanar till solidaritet, delning och spridning av idéer.

Läs hela nya Ställ om och sprid gärna!

Ställom_10_09_2026.pdf