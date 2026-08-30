Harald eller Dolly

Varför vältrar sig dagens media i kungafjäsk och landsfäder? Håkan Blomqvist föredrar Dolly Partons landsmoderliga Coat of many colors för alla utan guldsked i munnen eller krona på huvudet..

Kommentar | Håkan Blomqvist

Varför löper svensk media amok i vad som brukat kallas kungafjäsk? Från Svensk Damtidning till SR, SVT och Dagens Nyheter vältrar sig nyheter och kommentarer i ”Norges” gripande landssorg och kärlek till sin avlidne kung Harald. Som om varenda norsk gutt och jente gråter sig till sömns.

Trots att norska kungahuset har ett historiskt lågt stöd, nere på drygt 50 procent (från fornstora 80)

och när var tredje norsk vuxen vill avskaffa monarkin.

Eller är det just därför, i en alltmer auktoritär tid på jakt efter landsfäder? Och helst en som inte

dagligen bombar, invaderar, mördar, plundrar och förnedrar. Men ändå någon att buga och få vara

lite underdånig inför. I tider av kriser, sönderfall och oro en populär böjelse.

Även Dolly Partons nekrologer vältrar sig. Och saknar henne som förenande landsmoder i ett

sönderslitet USA. Ändå föredrar jag varje dag i veckan hennes landsmoderliga coat of many colors

som ideal för alla som inte fötts med guldsked i munnen eller krona på hjässan.