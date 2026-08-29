V tar kamp mot matjättarna

Vänsterpartiet föreslår en kriminalisering av otillbörliga handelsmetoder mot Sveriges livsmedelsproducenter. ”Trots en lag som funnits sedan 2021 vågar svenska bönder och producenter inte anmäla när matjättarna missbrukar sin makt” skriver partiet.

Inrikes| Erik Edlund

En kriminalisering betyder att vissa otillbörliga handelsmetoder kan komma att flyttas från Konkurrensverkets bord till polis och åklagare. Det blir alltså i vissa fall brottsligt för stora livsmedelsföretag att missbruka sin starka ställning för att pressa producenterna.

Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder började gälla 1 november 2021 och syftar till att skydda småbönder och andra mindre producenter i livsmedelskedjan mot stora köpare med betydligt starkare förhandlingsproduktion. De små leverantörerna är ofta helt beroende av en stor köpare för sin överlevnad. När denna köpare, en stor kedja som exempelvis Ica eller Axfood, kräver dolda avgifter eller hotar med att plocka bort produkter från butikshyllorna har producenten oftast inget annat val än att acceptera de nya villkoren.

– Idag kan matjättarna hota en liten mjölkbonde med utplåning, och komma undan med det, Det är dags att sluta betrakta maktmissbruk mot Sveriges livsmedelsproducenter som ett civilrättsligt tvistemål och börja se det för vad det är: ett allvarligt övergrepp som förtjänar rättsväsendets fulla kraft, säger Nooshi Dadgostar.

Konkurrensverket har samtidigt konstaterat att småproducenter drar sig för att anmäla misstänkta övertramp från matjättarna av rädsla för att förlora sin största eller enda kund.