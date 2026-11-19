Stefan Sundström sammanfattar vad många känner i dagens politiska läge.

Regeringsbildningen, Trump, klimatet, AI, upproret i Europa, kultur Vänsterpartiet, punk och Spotify är bara några av de ämnen som avhandlas när rockpoeten Stefan Sundström gästar Internationalens podd Studio Internationalen för ett halvtimmeslångt samtal med vår redaktionssekreterare Åsa.

Studio Internationalen

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Stefan Sundström om regeringskaoset och hotet mot musiken i Studio Internationalen

Eller Youtube:

Stefan Sundström om regeringskaoset och hotet mot musiken – YouTube