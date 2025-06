Stoppa Israel nu!

Uttalande från Fjärde internationalens verkställande utskott, 13 juni 2025

Israels oöverträffade attack mot Iran är ett direkt resultat av den straffrihet landet har åtnjutit medan det under de senaste 20 månaderna har genomfört ett direktsänt folkmord i Palestina. Under den falska förevändningen av ”självförsvar” har Israel eskalerat sin långvariga politik att utplåna palestinierna till ett fullskaligt folkmord. Nu utvidgar landet sin aggression genom att bomba Iran, med påståendet att det försvarar sig mot ett hypotetiskt kärnvapenhot – trots att det inte har undertecknat icke-spridningsavtalet och fortfarande inte står till svars för sin eget kärnvapenarsenal.Denna straffrihet möjliggörs av USA och andra regeringar som fortsätter att beväpna Israel – genom att förse landet med vapen, finansiering och politiskt skydd medan det begår massövergrepp i hela regionen. USA har betonat att Israel agerade ensidigt i sin attack mot Iran och har förnekat all inblandning, samtidigt som man är den främsta leverantören av de vapen som användes i attacken. Tillsammans med andra regeringar som beväpnar och skyddar Israel är USA medskyldigt i att möjliggöra Israels växande aggression i regionen. De är alla medbrottslingar i grymheterna.Denna krigföring har inte bara kostat civila liv, utan hotar också det iranska folkets långa och modiga kamp mot en förtryckande regim vars senaste höjdpunkt var rörelsen ”Kvinna, liv, frihet”. Historien visar tydligt: det finns ingen väg till demokrati i krigets skugga.Vi står fast vid det iranska folkets sida – både i deras fortsatta motstånd mot diktaturen och i deras rätt att leva fritt från utländsk militär aggression. Vi fördömer Israels attack mot Iran och kräver internationellt tryck för att stoppa dess hänsynslösa regionala eskalering nu.

Vi kräver:

Bort med händerna från Iran!

Ett omedelbart slut på den regionala eskaleringen!

Solidaritet med politiska fångar och människorättsförsvarare i Iran, och vaksamhet mot ytterligare förtryck från regimen.

Som vi har gjort i månader fortsätter vi att kräva:

Sanktioner mot Israel nu!

Ett omedelbart stopp för all vapenhandel med Israel!

Global mobilisering för att stoppa folkmordet i Palestina!