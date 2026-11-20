▶ Begränsa/Avveckla kommersiellt flyg

▶ Förbjud privatflyg

▶ Civil olydnad en väg framåt

Ledare | Vecka 47

Den 10 oktober i år – tidpunkten vald för att uppmärksamma att det den 13 oktober 2026 var tio år sedan Sverige ratificerade Parisavtalet – genomförde Extinction Rebellion och Scientist Rebellion en protestaktion vid en privatterminal på Bromma flygplats. Deras syfte var att kräva ett förbud mot privatflyg. Fem aktivister klättrade över stängslet in på flygplatsområdet. De satte sig under ett privatjetplan med plakat och minst en person limmade fast sig i planets noshjul. En annan grupp tog sig in i den lyxiga terminalbyggnaden där det genomfördes en sittdemonstration på golvet med banderoller. En tredje grupp höll en samling utanför området med slagord, musik, banderoller och vimplar. Polisen var snabbt på plats och det har inletts en juridisk process mot 19 aktivister – med bland annat den stränga brottsrubriceringen flygplatssabotage.

Privata lyxflyg har extremt höga utsläpp per passagerare och i takt med att de exceptionellt rika blivit ännu fler och ännu rikare har denna form av resande dessutom vuxit kraftigt under senare år. Ett privatjet beräknas, enligt en undersökning publicerad i The Guardian (Private jets pollute up to 14 times as much as commercial planes and are undertaxed in US, report says | US news | The Guardian) släppa ut 10-14 gånger mer koldioxid per passagerare än ett vanligt trafikflygplan. Ett mycket litet skikt stormförmögna människor ligger bakom dessa utsläpp. Det hela är, liksom exempelvis även lyxyachter eller flådiga vrålåk, en del av den parasitära överklassens vidlyftiga excesser.

Självklart står även den civila flygsektorn i sin helhet för omfattande utsläpp. Flygbolagen brukar ofta hävda att det bara handlar om någon ynka procent av de svenska territoriella klimatutsläppen. Men då döljer man att inrikesflyget står för endast runt 10 procent av den totala sträckan vi årligen reser medan utrikesflyget står för 90 procent. Om vi slår ihop inrikes- och utrikesflyget får vi istället fram flygets andel av de svenska konsumtionsbaserade utsläppen. Här kom en forskningsrapport från Chalmers redan 2018 fram till att det låg på 10-12 procent, ungefär lika mycket som våra transporter med personbilar 506796_Fulltext.pdf. En resa till Thailand för en enda person ger också ungefär lika mycket i utsläpp som en genomsnittlig personbil under ett helt år (ungefär två ton).

Under Tidölagets fyra år vid makten gick svensk klimatpolitik bakåt. Inom flygsektorn tog det sig det tydligaste uttrycket när den dåvarande flygskatten från 1 juli 2025 avskaffades helt. Men vad är alternativet? Ett delsvar levererar Jordens Vänner med sitt tiopunktsprogram Hållbar trafik på rätt spår Trafik | Jordens Vännerdär man specifikt angående flyget säger: ”Inrikesflyget ska bara finnas kvar till Gotland och till övre Norrland. Övriga sträckor kan försörjas med snabbtågtrafik. Flygskatten ska öka så att det är lönsamt att välja tåget. Sverige och EU skall åläggas att skapa ett europeiskt system med billiga snabba tåg mellan alla större europeiska städer”. En punkt talar också om satsningar på svensk järnväg med en årlig procent av BNP under 20-års tid. I dagsläget skulle det innebära 66-67 miljarder per år. En annan punkt tar upp nödvändigheten av att överhuvudtaget rejält minska transporter.

När dessa rader skrivs befinner sig det globala COP-31 mötet i turkiska Antalaya inne på själva upploppet. Ända sedan mötet Paris 2015 har det dock inte kommit ut mycket av värde från dessa årliga sittningar, och förväntningarna är även denna gång minst sagt lågt ställda.

Det behövs folkliga aktioner och ett rejält ökat tryck underifrån för att det rådande deprimerande sakernas tillstånd ska kunna brytas. Olika former av civil olydnad utgör här en väsentlig beståndsdel, precis som Extinction Rebellion och Scientist Rebellion gav uttryck för på Bromma flygplats 10 oktober i år.