I förra veckan blev fyra järnvägsarbetare i Göteborg varslade om avsked av SJ. Orsak: facklig aktivitet. Lars Henriksson har talat med en av de utsatta, Nino Mick.

Bilden: Nino Mick

Foto: Nadim Elazzeh

Inrikes | Lars Henriksson

Den 1 november stod fyra medlemmar i Järnvägssektionen i Väst, en fackförening ansluten till SAC, i ett personalutrymme vid Göteborgs central. De bjöd på fika och samlade synpunkter inför de kommande avtalsförhandlingarna.

– Det är fackförbunden Seko och ST som sluter avtalen centralt för spårtrafikområdet men vi i Järnvägssektionen ville få igång diskussionen bland alla arbetskamrater om vad som är viktigt för dem. Och det i god tid innan förhandlingarna börjar, berättar Nino.

– Vi hade gjort ett enkelt formulär där folk kunde skriva vilka problem de tyckte borde åtgärdas. Efter ett tag kom några chefer och sa åt oss att sluta. Vi stod på oss och påpekade att facklig verksamhet är skyddad i grundlagen och medbestämmandelagen. Det blev lite tjafs men vi fortsatte att prata med våra arbetskamrater.

Några dagar senare, 11 november, kallades de fyra till ”ett möte av allvarlig karaktär” på HR-avdelningen. Det gällde förstås händelsen den 1 november

– Vi var inte helt överraskade, fortsätter Nino, företaget har tidigare försökt stoppa vår fackliga verksamhet men deras linje har varit rätt oklar. Vi anser självklart att vi har en lagstadgad rätt att bedriva fackligt arbete på arbetsplatsen, både att sprida information, diskutera med våra medlemmar och andra.



– Vi antog att de skulle komma med någon slags tillrättavisning och blev ärligt talat rätt chockade när de sa att de tänkte sparka ut oss, berättar Nino.



Tre av dem skulle avskedas medan Nino, som för några år sedan frivilligt bytte sin fasta tjänst till timanställning för att kunna skriva mer, fick veta att företrädesrätten till fast anställning skulle upphöra. I praktiken samma sak som ett avskedande.

– Företagets representanter påstod att vi varit ”olydiga” och betett oss ”hotfullt” men vägrade att förklara på vilket sätt vi skulle varit ”hotfulla”. Vi blev avstängda direkt och eskorterade ut genom porten utan diskussion.

Avsked – att omedelbart och utan uppsägningstid skilja en anställd från anställningen – är den hårdaste åtgärd en arbetsgivare kan vidta och kräver enligt lagen att den anställde ”i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden.” Det är en därför en ovanlig åtgärd som typiskt används vid stöld och liknande brottsliga handlingar.

Varför tror du att SJ agerar så här?

– Det kan bara bero på att de är störda över vår fackliga aktivitet. Som när SJ försökte ta bort övertidsersättning vid förseningar upp till 15 minuter förra hösten, och vi deltog i en effektiv protest. Vi har också drivit arbetsmiljöfrågor som subventionerade hörselskydd och farligt höga temperaturer i förarhytterna nu i somras. Det vi gör är att försöka skapa tryck och rörelse underifrån, från våra hundratals kollegor, för att själva driva på för förändring. Det verkar som att SJ starkt ogillar det sättet att bedriva facklig verksamhet.



Vad händer nu?

– Vi i Järnvägssektionen har begärt överläggning nästa tisdag med krav på att de båda berörda bolagen (en av de fyra jobbar på SJ och de övriga tre på SJ Götalandståg som kör Västtågen för bland annat. Västtrafik) ska dra tillbaka de felaktiga avskedandena. Om företaget står på sig och genomför avskedandena kan vi begära förhandling om att ogiltigförklara avskedandena och även kräva skadestånd för föreningsrättskränkning för att de hindrat den fackliga verksamheten genom att sparka våra förtroendevalda.



– Jag hoppas givetvis på att ledningen inser att de inte har någon rätt att göra så här och backar, säger Nino. De måste veta att deras påstående om att vi skulle ha varit ”hotfulla” inte är sant. Det var en diskussion som visserligen blev tjafsig stundtals men allt gick lugnt till. Det fanns flera vittnen till det. Och just för att vi hade haft tjafs med chefer tidigare om vad de ansåg att vi fick göra på arbetsplatsen spelade vi också in diskussionen. Alla som vill kan få se vad som hände. Ledningen vet detta och de kan rimligtvis juridiken. I värsta fall kan de redan ha bestämt sig för att bara köra och strunta i allt vad anställningsskydd heter.



Som i alla frågor om anställning finns det ingen rätt att få tillbaka jobbet även för den som vinner juridiskt. Enligt §39 i Lagen om anställningsskydd behöver en arbetsgivare inte följa domstolen utan istället välja att betala skadestånd, småpengar för ett jätteföretag som SJ.

– Vi hoppas så klart på stöd från de lokala facken och att den politiska ledningen för exempelvis Västtrafik ska reagera på att SJ gör sig skyldigt till olaga avsked av fackligt aktiva. Men vi vet samtidigt att det viktigaste stödet behöver komma från våra kollegor. Att angripa facklig verksamhet är ju ett angrepp på alla som arbetar.



Hur är läget bland arbetskamraterna idag?

– Många har hört av sig och är upprörda och undrar vad som händer. Vi försöker informera så gott vi kan, inte lätt på en arbetsplats med 700 människor som aldrig är på samma ställe. Det blir lätt ryktesspridning. Särskilt när företaget försöker sprida osäkerhet och rädsla, mejl med luddiga påståenden om ”hot” och att de tagit in väktare. Många blir dock bara arga av sådant. När tågvärdar råkar ut för verkliga hot, begärt dubbel bemanning eller stöd av väktare viftas det bort. Men nu kan de minsann ta in extra väktare dygnet runt för att skapa oro.



För den som vill veta mer om vad som hänt och händer de avskedade järnvägsarbetarna finns det information här.



