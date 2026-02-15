Konspiration mot Erik Helgeson

Nej, det var ingen enskild HR-person på Gothenburg Roro Terminals, GRT, som i hastigt mod drog igång uppsägningen av Erik Helgesson. Om någon hade trott det… Hamnarbetarförbundet har nu lagt fram bevis till Arbetsdomstolen som avslöjar att det rörde sig om en sedan länge förberedd sammansvärjning, förankrad på högsta ort.

Lars Henriksson har gått igenom Hamnarbetarförbundets nya uppgifter.

Kommentar | Lars Henriksson

Att Erik Helgeson inte sades upp för att han var ett ”hot mot rikets säkerhet” som GRT:s fantasifulla pressmeddelande påstod. Det hade polisen och justitiekanslern klargjort redan innan detta gick ut tillsammans med varslet 2 februari i fjol. Istället har det från början stått klart att uppsägningen handlat om ett angrepp på hamnarbetarnas fackliga rättigheter.

Sammansvärjning avslöjad

I en inlaga till Arbetsdomstolen visar nu Hamnarbetarförbundet att GRT redan på hösten 2023 hade startat en konspiration för att försvaga förbundet och sparka Erik Helgeson. I värsta ”union busting”-stil skulle de även se till att han inte skulle kunna kvarstå som förtroendevald. Detta genom att utsträcka sammansvärjningen till grannterminalen APM och få löfte om att han inte skulle kunna börja arbeta där, trots att det fanns lediga jobb. Det är också inifrån APM de vittnesuppgifter Hamn nu lämnat över till AD kommer. En trovärdig och sammanhängande redogörelse från en tidigare anställd på APM som haft tillgång till informationen, enligt Hamns juridiska ombud, Frederick Batzler. I TCO:s tidning Arbetsvärlden kommenterar han arbetsgivarnas agerande:

– Det är det värsta jag sett på den reguljära arbetsmarknaden. Det är sådant du bara ser i de förslummade delarna.

Enligt de nya uppgifterna har GRT till och med kartlagt Helgesons privatliv för att försöka hitta saker som kunde användas till smutskastning. Strategin som internt kallades ”trestegsraket” gällde inte bara Erik Helgeson. Förtroendevalda punktmarkerades och hamnens sedan gammalt väl reglerade variant av timanställda, ”blixtkåren”, skulle avvecklas. Syftet var att framkalla starka fackliga motreaktioner som företaget kunde slå ner på.



”Trestegsraket”

Det var när inget av detta gav resultat som företaget kastade sig över Erik Helgeson i samband med Hamns korta och av AD godkända blockad mot vapenhandel med Israel.

– Arbetsgivarsidans ”trestegsraket” har inneburit att man under flera år medvetet försökt provocera våra förtroendevalda för att få dem ur balans eller att försäga sig. När man ändå inte fick reaktionerna man hoppades på, så hängde man ut Erik i medierna som ett hot mot rikets säkerhet för att stoppa honom från att kunna ställa upp till omval, säger Hamnarbetarförbundets ordförande Martin Berg i en kommentar.

Kommunalt bolag inblandat

De dokument förbundet lämnat in till AD visar att GRT haft kontakt med sin centralorganisation Transportföretagen. Även höga chefer i kommunalt ägda Göteborgs Hamn AB var informerade när de bestämde sig för att slå till mot Erik Helgeson.

I december sa en oenig Arbetsdomstol att fackföreningen inte längre kunde driva kravet att Helgeson skulle få sitt jobb tillbaka på grund av en teknisk-juridisk fråga. Arbetsgivaren menade att Hamn inte gått till AD i tid eftersom det centrala avtalet hunnit gå ut och den centrala förhandling som ägt rum inte var en central förhandling.

Hamnarbetarförbundet driver dock frågan vidare. Bland annat som föreningsrättskränkning och brott mot Förtroendemannalagen. Förbundet och deras juridiska ombud efterlyser nu fler vittnesmål inifrån hamnbolagen för att avslöja mer om den antifackliga konspirationen. Skulle någon av Internationalens läsare ha några sådana uppgifter uppmanar vi er att kontakta förbundets jurister på tips@sodrabyran.se

Tysta fack

Frågan är om fackförbunden inom LO, TCO och Saco nu ska ta bladet från munnen. Eller ska de fortsätta att ge sitt tysta stöd till de antifackliga företagen i Göteborgs hamn? Hållningen från LO:s avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä blir allt mer absurd ju mer fakta som kommer fram i fallet:

”Jag kan inte detaljerna i det alls och det handlar inte om ett LO-förbund”