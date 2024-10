Teslastrejken ett år

Den 27 oktober går Sveriges längsta strejk på ett sekel in på sitt andra år. IF Metalls strid med Tesla har under året blivit en fråga för långt fler än det hundratal bilmekaniker som är direkt berörda.

Lars Henriksson, med 45 år som aktiv medlem i IF Metall bakom sig, har summerat läget och utmaningen för fackföreningen.



Här hittar du också en podd-intervju med Lars Henriksson.

Den 27 oktober går Sveriges längsta strejk på ett sekel in på sitt andra år. IF Metalls strid med Tesla har under året blivit en fråga för långt fler än det hundratal bilmekaniker som är direkt berörda. Transportfacken i Sverige (inklusive Hamnarbetarförbundet), Norge, Danmark och Finland har blockerat frakterna. LO-förbunden Fastighets, Elektrikerna, Kommunal, Byggnads, Målarförbundet och Seko har förklarat olika delar av verksamheten på och kring Tesla i blockad. Musikerförbundet har till och med stoppat en del musik från att spelas i Teslabilar! Solidariteten har även spritt sig till TCO där fackförbunden ST och Unionen utlyst blockader.

Ändå har den främsta poängen med strejkvapnet, att strypa företagets intäkter, inte fungerat fullt ut. Redan innan strejken utbröt hade Tesla internt förklarat att de tänkte använda sig av strejkbrytare, något de också satte i verket. Den svagaste länken i Teslastrejken har varit de som utgör den fackliga styrkan, de som arbetar i företaget. Av de knappt 120 personer som IF Metall varslade var det långtifrån alla som gick ut i strejk. Beräkningar grundade på Medlingsinstitutets strejkstatistik visar på att det i fjol enbart var 44 personer som strejkande, en dryg tredjedel av de anställda. Dels var en betydande del inte fackligt organiserade, dels valde ett antal av Metalls medlemmar av olika skäl att inte delta. Dessa uteslöts efter någon månad ur förbundet. En hel del av de anställda har utsatts för hårt tryck av företagsledningen, det finns till och med fall där uppehållstillstånd varit knutet till anställningen. Men en viktig del av problemet ligger också i hur den fackliga organisationen fungerar. Det belystes tydligt genomen intervju med IF Metalls ordförande Marie Nilsson i DN i februari. Där sade hon att ”vi aldrig hade gått ut i strejk om vi inte trodde att vi skulle få med oss en majoritet av medlemmarna.” I en fackförening som bygger på medlemsaktivitet och demokratisk styrning underifrån skulle en sådan sak knappast kommit som en överraskning, efter att en strejk utlysts. Där hade ledningen vetat vad medlemmarna hade för inställning innan och kunnat anpassa strategin efter det.

Ingen av parterna i konflikten är för närvarande särskilt hårt pressade. IF Metalls strejkkassa har knappt rörts sedan 1980 och skulle kunna hålla de strejkande skadeslösa under obegränsad tid. Och även om Tesla har en hel del problem så lider de inte särskilt mycket så länge de kan hålla igång verksamheten. Ändå ligger det mycket i potten den dag någon tvingas vika sig. Även om Teslas extremt antifackliga hållning är knuten till sin bisarre VD och storägare är frånvaron av fackföreningar en obestridlig konkurrensfördel och ett hot mot alla arbetare. Inte för att andra stora bolag i Sverige direkt skulle följa efter om Metall vek ner sig men de sämre villkoren på Tesla skulle öka trycket på anställda i alla företag. En seger för IF Metall skulle å andra sidan ge en skjuts åt andra fackföreningar som runt om i världen kämpar för att organisera Tesla, först och främst tyska IG Metall i den stora fabriken i Grüneheide men även UAW som satt upp fabriken i Kalifornien på listan över oorganiserade fabriker att ta sig an.

Teslas svenska bolag, TM Sweden, är en mycket liten del av Musks imperium och kan beordras fortsätta för all framtid med sin antifackliga linje av principiella skäl trots att det är besvärligare och dyrare än att sluta avta. Läget är på sikt svårare för IF Metall. De yrkesarbetare som strejkar på Tesla idag har inga större svårigheter att få andra jobb och behöver också arbeta för att inte tappa kunskap. Även om ett antal nya strejkande medlemmar har tillkommit under året, bland annat några som uteslöts för strejkbryteri, och Metall även höjt strejkersättningen, är risken är uppenbar att enskilda strejkande tröttnar och byter jobb om de inte ser någon lösning inom rimlig tid.

En bakväg ut för Tesla skulle kunna vara att ”göra en Amazon” och, likt det fackföreningsfientliga handels- och logistikföretagets svenska dotterbolag, låta all personal vara anställd i ett formellt oberoende företag som kan sluta avtal med det svenska facket. Hittills har Tesla vägrat allt sådant liksom andra varianter som medlarna föreslagit.

Framtiden ligger därför i händerna på den svenska fackföreningsrörelsen. Trycket behöver helt enkelt ökas.

Bäst vore en internationell offensiv mot Tesla där fackförbund i många länder gick samman för att tvinga fram avtal och stötta de förbund som beslutar att gå ut i strid. En sådan internationell allians skulle kräva ett brott med den inskränkta hållning som IF Metall och många andra har där ”de egna” företagens konkurrenskraft är viktigare än solidariteten med arbetare i andra länder.

Men även inom Sveriges gränser skulle det vara möjligt att vinna strejken. Men det kräver att det börjar göra ont på allvar för Tesla. Företagets verksamhet behöver helt enkelt gå så mycket på knäna att det på allvar skadar försäljningen och då krävs att konflikten trappas upp.

För att hitta nya sätt att stoppa verksamheten och hindra att Tesla från att slingra sig förbi blockaderna behöver medlemmarna i de olika förbunden dras in för att bidra med detaljkunskap och påhittighet. Men framför allt behöver själva strejken bli total och allt strejkbryteri stoppas.

Att försvara sig mot strejkbryteri är en av de viktigaste uppgifterna för en fackförening men också en av de svåraste. Det finns gott om dramatiska exempel på detta i den fackliga historien. Det handlar dels om att få de strejkande medlemmarna att hålla ut och men också att hindra företag att ta in strejkbrytare. Eller åtminstone göra detta så besvärligt som möjligt. Vid Teslas verkstäder har fackligt aktiva från olika förbund gått strejkvakt dag efter dag under hela strejken. Eller har de verkligen gjort det? Enligt Svenska Akademins Ordbok är en strejkvakt: ”Vakt med uppgift att tillse att strejken vidmakthålles (att strejkbrytare inte uppträder) ” Och om strejkbrytare uppträder och verksamheten pågår utan att vakterna gör något åt det, är de då verkligen strejkvakter?

Det har inte varit oviktigt att fackligt aktiva i ur och skur, dag in och dag ut, stått utanför Tesla för att markerat att striden pågår och det har även varit viktigt för att få en och annan att ansluta sig till strejken. Men det har inte stoppat strejkbryteriet.

På en fråga från Arbetet i augusti om IF Metall kan agera mot att företaget tar in strejkbrytare gav biträdande avtalssekreterare Simon Petersson svaret: ”Nej, det står ju varje människa fritt att bryta strejken…” och lägger till att han ”förväntar sig att alla arbetsgivare respekterar den svenska modell där man inte bryter en strejk.”

Men nu var det ju problemet just det att den här arbetsgivaren inte respekterar detta utan anlitar strejkbrytare. Borde då inte fackföreningen sluta förvänta sig respekt och använda sig av en mer effektiv taktik?

Några som surnat till rejält på Tesla och även börjat tröttna på IF Metalls försiktiga hållning är en grupp fackliga veteraner från olika förbund som samlats under namnet Promenader mot strejkbryteri. De har agerat på egen hand utanför Tesla och stört företaget så mycket att de kallat på polis flera gånger. Nyligen gick de ut med ett öppet brev där de skriver att ”IF Metall ensamt inte har tillräcklig förmåga eller kapacitet att slutföra konflikten med framgång. Därför ar det nu nödvändigt med en omfattande mobilisering och nya offensiva initiativ av i första hand LO och dess fackförbund.” Det är bara att hålla med.

I december i fjol skrev IF Metalls ordförande Marie Nilsson ett vänligt brev till Teslas VD Elon Musk där hon underströk att ”många svenska arbetsgivare kan intyga att IF Metall är ett konstruktivt och lösningsorienterat fackförbund.” När Musk inte ens svarat 46 dagar senare frågade Dagens Nyheter henne om hon trodde att ett vänligt brev var rätt sätt att nå fram och om han inte behövde något starkare för att reagera. Nilsson log åt tanken och svarade :

– Det kanske är nästa fas.

Det har nu gått ytterligare 279 dagar och Musk har fortfarande inte svarat.

Det är hög tid för nästa fas.