KG Wanngård: ”Det måste bli stopp för Tesla att få ut nya bilar på marknaden”

Tesla-strejken har pågått i ett år och varje måndag är fackligt aktiva utanför Teslas huvudkontor i Upplands Väsby för att stötta kraven på kollektivavtal och att markera mot strejkbryteri. En av initiativtagarna till måndagsmanifestationerna är KG Wanngård och vi fick en intervju med honom om konflikten och läget inom fackföreningsrörelsen.

Intervju|Patrik Olofsson

Hej KG! För en vecka sen gick Tesla-strejken in på sitt andra år. Under hela första året har ni stöttat strejken genom att markera mot företagen varje måndag utanför huvudkontoret i Upplands Väsby. Vilka är det som sluter upp på era aktiviteter?

— Flertalet av dem som promenerar är pensionerade fackliga företrädare, även om det kommer en del yngre fackliga företrädare. Vi har haft besökare ifrån Växjö, Kopparberg och Ö-vik. Vänsterpartiet har deltagit med kanslipersonal och politiker. Tyvärr uteblir socialdemokrater och fackets centrala företrädare helt.

Som gammal klubbordförande, och sedermera ombudsman, på Handels kommer du ju ihåg Toys R´Us-strejken vid Kungens kurva i mitten på 90-talet. Den varade i 4 månader, vilket man tyckte var lång tid då. Men långa konflikter har man ju tänkt hörde 20- och 30-talet till. Är vi nu tillbaka till den typen av arbetsmarknadskonflikter?

— Vi ser en alltmer försvagad fackföreningsrörelse och därmed ändras maktförhållandena. Många anställda på Tesla har fortsatt arbeta under konflikten. Hos många av dem vi träffat vid promenaderna så vittnas om en stor vilsenhet. De saknade grundläggande insikt när beslutet fattades.

— Vi kommer att få se mer av ägarmakt, vilsenhet och underkastelse framöver. Världen är internationell och kapitalismen driver spiralen nedåt för flertalet och uppåt för ägare och priviligierade. Tyvärr, bara att se sig om i världen för att se vad kristallkula visar.

Apropå Toys R Us; det var ju en konflikt som också var väldigt beroende av sympatiåtgärder. Och de var väldigt effektiva. Kommer du ihåg något hur andra förbund stöttade Handels?

— Det var en rad sympatiåtgärder även i konflikten med Toys R Us med stopp av varutransporter, hamnblockad, sophämtning etc. Avgörande i konflikten var dock finansförbundets stopp av banktransaktioner.

Nu finns många sympatiåtgärder till stöd för IF Metall, men Tesla ser ut att kunna runda många. Hur finmaskigt eller grovmaskigt är nätet som börjar dras åt kring Tesla?

— Alltför grovmaskigt där fragmentering och internationaliseringen medför stora begränsningar. Och helt uppenbart dras inte maskorna åt. De stora åkerierna, DHL, Fedex, Schenker, levererar. Convini levererar fikamys och det är en lång rad företag som fortsätter serva Tesla.

Trots att det är arbetsplatser uttagna i konflikt så fortsätter Arbetsförmedlingen att förmedla jobb till Tesla. EU:s utstationeringsdirektiv gör också att Tesla kan importera strejkbrytare från EU:s inre marknad. Man får intrycket att lagstiftningen inte är anpassad för att staten ska hålla sig utanför konflikter?

— Helt uppenbart räcker regelverket inte till för strider i det nya landskapet. Teslas ekonomiska storhet, internationaliseringen och svenska regler som upprätthållits genom tradition och handslag är rundat och trampas på. Användande av organiserat strejkbryteri är ett allvarligt brott mot de regler vi enats om i Sverige.

— Almega har ju tidigare sagt att reglerna om stridsåtgärder kommit att betraktas praktiskt taget som allmänna rättsgrundsatser för konflikter mellan parter på arbetsmarknaden. Men det har vi bara skakat hand på. Den hand som skakades för enighet är nu knuten och träffar rakt i ansiktet.

— Vid inledningen av konflikten så var arbetsköparnas företrädare ute och angrep facket med kraft för oproportionerliga stridsåtgärder och att de svenska arbetsmarknadsreglerna var skräddarsydda för fackföreningen. Nu är de tystare och verkligheten har visat att det i det närmaste är precis tvärt om.

— Ja, regelverket måste stramas upp då det är oacceptabelt att äganderätten överordnas allt vad frihet är för anställda och fackföreningar. Organiserat strejkbryteri kan inte accepteras, arbetsförmedlingen ska inte förse Tesla med arbetskraft, arbetskraftsimport för dumpning måste generellt ses över, men för strejkbryteri så gäller stopp.

— Även det eviga rundandet av registreringsskyltar visar att regelverket inte håller. Så fort en postadress bli aktuell för blockad så registreras nya. Varseltiden gör att Tesla får god tid på sig för rundning. Här behövs en mer generell blockad där Tesla anses som kontaminerat gods där all hantering blir blockerad.



Ni har också vänt er med uppmaningar till Tesla-ägare och allmänhet. Kan strejken bli mer kännbar om man också bearbetar den allmänna opinionen?

— Absolut och i takt med sjunkande organisationsgraden så måste andra maktmedel komma i fråga. Konsumentmakt är där en viktig del. Idag har ca 3 500 företag en Tesla registrerade på företaget. De ska kontaktas för samråd om den svenska modellen och respekten för regler vi har i Sverige.

— Privatkunder ska kontaktas brevledes med information om svensk modell på arbetsmarknaden, kollektivavtal och respekten för våra regler i landet. Alla ägare av Tesla ska uppmanas kontakta företaget och överväga ett annat bilmärke om konflikten inte får sin lösning.

— Gruppen aktivister som promenerar har tagit fram information till strejkbrytare om vad ett kollektivavtal är, men även information till Teslaägare. Rent allmänt behövs opinions- och folkbildning om konflikten, svensk modell och kollektivavtal. Frågor som ”frivillighet att teckna kollektivavtal”, ”de på Tesla är nöjda”, ”Tesla har villkor i nivå” etc. Det är så mycket som är myt och hitte-på och vi måste vara fler som talar om hur det är.



Till sist: hur tror du vägen ser ut för att IF Metall och arbetarna på Tesla för att man ska vinna?

— Två saker i konflikten är viktigare än annat. Det första är att få ut ännu fler tekniker i strejk. Nr två är skyltarna. Det måste bli stopp för Tesla att få ut nya bilar på marknaden.

— Sedan är det frågor som opinionsbildning, långsiktighet, men även att öka trycket på strejkbrytare som nu rör sig helt obekymrat och tar jobb som är nedlagda och är någon annans. Kunder måste ta ett större ansvar för vår samhällsmodell och påtala det för Tesla och ytterst välja ett annat bilmärke.

— Inte minst: allmänheten är viktig och alla är välkomna att vara med vid våra promenader till protest mot strejkbryteri. Tesla Upplands Väsby, måndagar 10-11.