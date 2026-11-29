– Internationalen har stora möjligheter att växa! Det säger Theo Nordahl som sedan september jobbat med att göra Internationalens nya hemsida. Han arbetar för Zetkin Foundation, en stiftelse som ägs av Vänsterpartiet i Malmö som sysslar med att stödja den breda vänsterrörelsen med utveckling av digitala redskap. Internationalen har frågat honom hur det går med vår nya sida.



Fokus | Lars Henriksson

Theo är designer och webutvecklare men i grunden aktivist.

– Jag blev politiskt aktiv för en del år sedan eftersom att jag blev trött på att undvika dåliga saker, förklarar Theo. Det räcker inte, det är nödvändigt att aktivt göra bra saker. Så jag gick med i Vänsterparitet och var aktiv tills jag flyttade till Brasilien. Jag hade då redan kommit i kontakt med Zetkin, först som volontär, och har sedan, i en kombination av deltidsanställning och frilans, jobbat med flera av Zetkins projekt där Internationalens nya hemsida är det senaste.



Hur har samarbetet med Internationalens redaktion fungerat?

– Väldigt bra! Ni har haft öppna sinnen och är lätta att ha att göra med. Att det gått så smidigt beror nog på att vi tog oss tid för att jag skulle förstå hur Internationalen och Socialistisk Politik fungerade och vad ni har för inriktning.. Allt har bara klaffat med er. Jag är väldigt taggad på att visa vad jag gjort för era läsare och, framför allt, se hur nya läsare kommer till.



Vad kommer läsarna att märka på Internationalens nya hemsida?

– En del kanske kommer att bli lite överväldigade. Idag ser läsaren en artikel i taget medan det mesta är dolt. Nu kommer det att synas många saker samtidigt. Läsaren får fler ingångar och kan göra fler val. Vi har tänkt på flera målgrupper. En är de nuvarande läsarna där många varit med länge och egentligen önskar sig en papperstidning. Den ska kännas som en tidning så de kommer att känna sig mer hemma med den nya sidan. Samtidigt ska sidan vara modern och användartillvänd. Den ska fungera lika bra på mobil, padda eller vanlig dator. Lätt att läsa, orientera sig på och inte minst, att dela artiklar från.

Och naturligtvis vara snygg! Läsarna ska vilja komma tillbaka, kunna identifiera sig med den och vilja dela med sig av den. Den ska bli en gemenskap som läsarna ska vara stolta över att tillhöra.

För redaktionen innebär den bättre kontroll över artiklarnas utseendet och framför allt hur de visas, de kommer inte att vara så bundna av tekniken som idag. Det blir också lättare att knyta till sig skribenter som vill bidra regelbundet och ge dem egen tillgång till delar av systemet utan att redaktionen släpper kontrollen över vad som publiceras.



Vad tror du om Internationalens möjlighet att växa och nå nya läsargrupper med den nya sidan?

– De är väldigt stora. Framför allt i några av de målgrupper vi diskuterat i arbetet. Läsare som är yngre än dagens. Inte de allra yngsta dock, de håller till på Tiktok och är svåra att locka därifrån.



Och när kommer sidan att vara klar?

– Det mesta är färdigt men vi behöver göra ett par varv till. Jag räknar med att vara klar i december. Då får redaktionen en månad på sig att behärska tekniken innan lanseringen vid årsskiftet. Sedan får vi se hur det mottas och justera efter detta. Det vi släpper är en hypotes, baserad på mina och era åsikter. Nu är det läsarna som behöver reagera. Om ett år ser den säkert annorlunda ut.



Hjälp Internationalen att växa 2027! Stöd insamlingen till den nya hemsidan!

Nästa år kommer vi inte att få något statligt övergångsstöd men har en liten chans att kvalificera oss för den sista omgången av detta. För det krävs att vi lyckas sprida tidningen ännu mer och framför allt få dem som läser att återkomma och klicka runt på vår nya hemsida.

Stöd insamlingen till Internationalens nya webbplats – varje krona gör skillnad!



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