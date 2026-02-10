Tidö vill göra det svårare att bli medborgare

I fortsättningen kommer det bli svårare för den som flyttar till Sverige att bli svensk medborgare. Det föreslog Tidöpartierna under måndagen.

-De här förändringarna är faktiskt historiska, säger migrationsminister Johan Forssell på en pressträff.

Inrikes|Erik Edlund

Personer som vill bli medborgare ska ha bott längre i Sverige och klara ett kunskapsprov i svenska och samhällskunskap. De ska också ha en månadsinkomst på minst 20 000 kronor, och ha ett ”hederligt levnadssätt”.

-Det svenska medborgarskapet ska betyda mycket mer än idag​. Det ska inte bara vara en resehandling, utan snarare ett kvitto på att man fullt ut blivit en del av vår samhällsgemenskap, säger migrationsminister Johan Forssell.

Enligt de regler som gäller idag måste man ha bott i Sverige i fem år för att bli medborgare. Det föreslås ändras till åtta år.

Inkomstkravet på minst 20 000 i månaden motsvarar enligt regeringen vad man behöver för att kunna försörja sig själv. Den som söker medborgarskap får inte heller ha haft försörjningsstöd under mer än sex månader de senaste tre åren. Här kommer undantag att göras för exempelvis pensionärer och personer med funktionsvariationer.

Kravet på att ha levt ett skötsamt liv kommer gälla flera år bakåt i tiden, och gälla även ”misskötsamhet” i utlandet. Exempel på vad som kan räknas som ”misskötsamhet” är bland annat obetalda skulder.

En person som dömts till ett fyraårigt fängelsestraff ska enligt förslaget få en ”karenstid” på 15 år efter avtjänat straff innan hen kan komma på fråga för ett medborgarskap. Här går regeringen längre än de förslag som fanns i utredningen som de nya lagförslagen till stor del bygger på.

Vänsterpartiets migrationspolitiske talesperson Tony Haddou skriver att regeringens förslag leder till osäkerhet.

”Det är en vidrig människosyn som skapar osäkerhet, otrygghet och oro, framförallt när det sker i kombination med att regeringen vill riva upp permanenta uppehållstillstånd.”

Om lagen träder i kraft kommer den att gälla alla medborgarskapsärenden som vid den tidpunkten ännu inte är avgjorda. Regeringen hoppas att flera av förslagen kommer börja gälla 6 juni, nationaldagen.