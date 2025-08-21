Timbro: ”Befria Sápmi” – men från vad?

Under rubriken Befria Sápmi presenterar marknadsextremisterna i Timbro vad de kallar en ”liberal reformagenda” för den svenska samepolitiken.

– Skulle det här gå igenom fullt ut, alla deras förslag, då vore det slut med samerna som folk, säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson till Sameradion. Göran Eklöf har granskat Timbros förslag.

Inrikes | Göran Eklöf

Timbros rapport lyfter fram en rad helt verkliga problem kring ägandet och förvaltningen av renbeteslandet och rennäringen, och i de institutioner och regler som styr relationerna mellan det samiska folket och den svenska staten. Men de förslag som presenteras bygger inte på någon dialog med parterna, utan utgår helt från Timbros marknadsliberala ideologi.



— Renägarföretagen skulle gå i konkurs, det skulle bli färre renägare och det skulle på sikt oundvikligen innebära att det blir helt andra ägare till marken, säger Håkan Johansson, som själv representerar Jakt- och fiskesamerna i Sametinget



— Och det är det som Timbro ser framför sig – att samer som folk ska försvinna och att statens marker ska bli en handelsvara för framtida exploatörer och intressenter.

Några av förslagen i Timbros rapport – som att privatisera all statlig renbetesmark genom att överföra äganderätten till samebyarna – ligger, snarast av en slump, i linje med krav som drivs av samiska organisationer. Detsamma gäller förslaget om näringsfrihet för samebyarna, som skulle göra det lättare för dem att bredda sin verksamhet till andra områden än bara renskötsel.

Vid lanseringen av rapporten på Timbro i tisdags ville Timbros vd PM Nilsson att ordföranden för Svenska samernas riksförbund, Matti Blind Berg, särskilt skulle kommentera just dessa två förslag. Men Blind Berg menade, med rätta, att Timbros reformagenda måste betraktas i sin helhet.

För resten av reformagendan skulle sammantaget innebära en systematisk nedmontering av all samepolitik och helt undergräva samernas rättigheter som urfolk.

Samtidigt som Timbro alltså vill överföra äganderätten över de statliga markerna till samebyarna vill man också avskaffa samebyarna, och omvandla dem till vanliga ekonomiska föreningar som är öppna för vem som helst att bli medlem i. Och parallellt med näringsfriheten för de omvandlade samebyarna vill Timbro upphäva samernas monopol på att bedriva renskötsel. Det öppnar även för renuppfödning i hägn, av företag som inte har tillgång till naturbetesmarker.

Därtill föreslår Timbro bland annat att alla subventioner till rennäringen avvecklas, att det samiska parlamentet Sametinget läggs ner, och att den särskilda konsultationsordning som inrättats för att stärka det samiska folkets inflytande i ärenden som kan få särskild betydelse för dem ska avskaffas.

Många av förslagen i Timbros rapport omges av resonemang som till synes månar om samerna och deras intressen.

Men bakom alla dessa förslag ligger Timbros marknadsliberala ideologi, och det faktum att de i grunden inte erkänner förekomsten av några rättigheter som tillfaller kollektiv. Enligt Timbro är det bara individer som har rättigheter.

Sverige bör därför dra tillbaka sin underskrift av urfolkskonventionen ILO 169, som Timbro betecknar som ”illiberal” och även illa är anpassad till svenska förhållande. Detta trots att både Norge och Danmark har ratificerat ILO 196 och genomför den i Sápmi respektive på Grönland (om än med betydande brister).

I grunden ifrågasätter Timbro den internationella urfolksrätten som sådan, och argumenterar för att den inte medför några förpliktelser för länder som inte anslutit sig till ILO-konventionen.

Allt detta har fått Amnesty Sverige att uttrycka en djup oro över att Timbros rapport ”innehåller slutsatser som syftar till att försvaga Sveriges redan bristfälliga implementering av urfolksrätten”.



— Sverige behöver, tvärtemot vad rapporten föreslår, reformera sin lagstiftning för att stärka urfolksrätten, inte försvaga den, säger Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty Sverige i ett uttalande.

— FN har riktat skarp kritik mot Sverige för bristande skydd av samers rätt till inflytande och medbestämmande i samband med etablering av vindkraftverk, gruvor och annan industrialisering. Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt att Timbro föreslår precis motsatsen.