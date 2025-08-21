Forssell, skulle du klara svensk-provet?

Det har brutit ut en strid mellan regeringen och rektorerna för två av landets ledande universitet.

Utvisningsminister Johan Forssell kräver att universiteten i Stockholm och Göteborg ska utarbeta det prov i samhällskunskap som Tidöregeringen kräver att de som ansöker om svenskt medborgarskap ska klara. Rektorerna säger nej.

Kommentar|Kjell Östberg

I högskolelagen står att vi ska bedriva forskning och undervisning, säger Hans Adolfsson i Stockholm. Att utforma ett medborgarskapsprov har ingen bäring på vår verksamhet, det är ett rent politiskt uppdrag som universiteten inte ska hålla på med.

Forsell svarar med maktspråk. Det är regeringen som styr landet och våra universitet är statliga myndigheter som lyder under oss, säger han.

Naturligtvis har rektorerna rätt. Bara en snabb blick på vad regeringen vill ska ingå bekräftar detta:

1. Sveriges geografiska och geopolitiska förutsättningar.

2. Historiska händelser av betydelse för hur Sverige ser ut idag (bondesamhälle, industrialisering, världskrig, efterkrigstid, tekniksamhälle och digitalisering).

3. Hur traditioner har betydelse och hur de har påverkat det svenska samhället.

4. Den svenska välfärdsstrukturen och dess finansiering.

5. Arbetsmarknad, arbetsliv och privatekonomi.

6. Klimatet och miljöns betydelse för våra livsvillkor och betydelsen av hållbar utveckling.

7. Integration och segregation.

8. Sveriges grundlagar, det svenska rättssystemet och principer för rättssäkerhet.

9. Sveriges demokratiska och politiska organisation på lokal och nationell nivå.

10. Politiska val och partier i Sverige. Folkrörelser och allmän rösträtt.

11. Vad det innebär att vara en aktiv, ansvarstagande och delaktig medborgare.

12. Förtrogenhet med såväl jämlikhet och jämställdhet som med mänskliga rättigheter, inklusive barnets rättigheter enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, och demokratiska värden, principer och processer.

13. Förtrogenhet med världsreligioner och livsåskådningar och hur de har betydelse för människors identitet, grupptillhörighet och livsstil.

14. Övergripande kunskap om EU och andra viktigare internationella samarbeten.

15. Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, och granskare av samhällets maktstrukturer.

Hur många av Internationalens läsare törs påstå att ni är säkra på att behålla ert medborgarskap om ni tvingades svara på dessa frågor, upp med en hand.

En stilla undran från en luttrad akademisk lärare: Vad är rätt svar på frågor om traditioners betydelse och hur de har påverkat det svenska samhället eller religionens betydelse för människors identitet, grupptillhörighet och livsstil?

Och vad innebär det att vara en aktiv, ansvarstagande och delaktig medborgare. Är det att agera som Johan Forssells son ?

Det prov som Forssell vill genomföra har inget med akademisk verksamhet att göra. Det är ett politiskt redskap för att göra det så svårt som möjligt att bli svensk medborgare. Måtte universitetsvärlden stå emot.