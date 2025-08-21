Minnesdagen för gasmassakern  i Ghouta

I gryningen den 21 augusti 2013 anfölls Ghouta-området nära Damaskus med giftgasen sarin. På bara några timmar berövades omkring 1 400 civila livet – män, kvinnor och barn. Det var en av Assad-diktaturens mest brutala massakrer och ett av dess många brott i försöken att krossa allt motstånd.

ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية مع بزوغ فجر يوم 21 آب/أغسطس 2013، تعرّضت منطقة الغوطة قرب دمشق لهجوم بغاز السارين السام. وفي غضون ساعات قليلة فقط، قتل 1400 مدني معظمهم من الأطفال والنساء. هذه الهجوم الكيماوي هو واحد من أفظع المجازر التي ارتكبها الدكتاتور بشار الأسد، وإحدى جرائمه العديدة في سعيه لقمع كل أشكال المعارضة.

نحن في الجمعية السورية السويدية، وبعد اثني عشر عاماً، نستذكر ضحايا مجزرة الغوطة. نكرّم ذكراهم ونقف إلى جانب الناجين، ومع كل السوريين الذين ما زالوا يحملون ألم تلك الفاجعة.

إن تذكّر المجزرة ليس مجرد واجب، بل هو عهد. عهد بألا يُسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب. فلا بد من محاسبة المسؤولين، إذ لا يمكن أن يتحقق سلام أو مصالحة من دون عدالة.

نحن نتذكر. نحن نحزن. نحن نطالب بالعدالة. ولن نتراجع أبدا.