Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat utesluts av V-ledningen

Vänsterpartiet har inlett ett uteslutningsärende mot Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat. Det meddelar de båda i inlägg på sociala medier under onsdagskvällen.

— Att vi båda nu utesluts säger mycket om den riktning partiet valt att gå. Det gör mig både ledsen och förbannad att se hur interndemokratin sätts åt sidan och hur lojaliteten till partiets grundläggande värderingar ifrågasätts när vi höjer våra röster, skriver Delgado Varas på sin Facebook under onsdagskvällen.

Fokus|Erik Edlund

Daniel Riazat skriver att han blivit uppmanad av Vänsterpartiets ledning att lämna alla sina partiuppdrag och meddela dem sitt beslut inom ett dygn. Riazat har svarat partiledningen att han vägrar. Under onsdagen fick han ett mejl om att V-ledningen öppnat ett uteslutningsärende mot honom.

Han skriver att han inte fått se någon dokumentation på varför partiledningen vill utesluta dem.

Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg skriver till Aftonbladet att Daniel Riazat agerat ”olämpligt och på ett sätt som inte är förenligt med att inneha förtroendeuppdrag för Vänsterpartiet”.

Partiledningen har länge velat bli av med de två frispråkiga aktivisterna. Enligt Riazat har detta planerats under en längre tid utan att de informerats.

Enligt Riazat fattades beslutet egentligen för cirka en månad sedan – mitt i sommaren när alla är lediga.

— Detta är djupt odemokratiskt och visar på vilken splittringsstrategi Vänsterpartiets ledning valt, skriver han i sitt inlägg på Facebook.

Lorena Delgado Varas skriver att hon kommer fortsätta sitt politiska engagemang i andra former.

— Jag kommer aldrig att sluta kämpa för rättvisa, men det gör ont att det nu måste ske utanför det parti som en gång var mitt politiska hem.

V-ledningen väntas ta ett formellt beslut om uteslutningarna under nästa vecka.

Internationalen kommer återkomma till ämnet inom kort.