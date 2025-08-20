Välfärd före vapen

Vi måste återupprätta en politik som sätter människor före militär. Sverige kan spela en viktig roll i världen genom att satsa på diplomati, fredlig konflikthantering och solidaritet , inte genom att bli en kugge i en krigsmaskin som främst gynnar stormakternas och kapitalismens intressen. Det skriver Lorena Delgado Varas, Jens Holm, Niklas Vanhainen och en lång rad andra vänsterpartister.

Opinion|Lorena Delgado Varas, Jens Holm, Ebba Elena Karlström mfl

När Sverige gick med i NATO förra året förändrades vår politiska kurs radikalt. Från att ha

varit ett land som byggde sin trygghet på neutralitet och välfärd, har vi nu kastats in i en våg

av militarisering. Regeringen har beslutat att låna 300 miljarder kronor, motsvarande ungefär

tio procent av hela statsbudgeten, för att stärka försvaret. Av dessa ska 250 miljarder gå

direkt till militära satsningar, medan 50 miljarder riktas till civilförsvar.



Detta sker samtidigt som sjukvården går på knäna, skolorna ropar efter resurser och

äldreomsorgen redan är underfinansierad. I praktiken betyder det att välfärden monteras ner

för att finansiera en militär upprustning som NATO kräver.

Försvarsutgifterna har på bara några år ökat från runt en procent av BNP till över två, och

planerna är att nå 3,5 procent före 2030. NATO-länderna har dessutom beslutat att utgifterna

ska upp till hela 5 procent av BNP till 2035. Det är en historisk upprustning som riskerar att

slå direkt mot välfärdens kärna. Svenska Freds har tydligt varnat för att dessa summor

tränger undan investeringar i klimat, vård, skola och omsorg.



Vi talar inte om småsummor: de miljarder som nu går till pansarvagnar, vapen och

militärbaser skulle kunna finansiera fler vårdplatser, fler lärare, fler undersköterskor.



Frågan är också: vem ska i slutändan bära bördan av denna militarisering? Det är inte de

som sitter i regeringskansliet eller på bankkontoren på Östermalm. Det är unga,

arbetarklassen från förorten och gamla bruksorter som kommer att skickas ut i krig.



De som redan lever i ett samhälle där välfärden brister, där skolorna är underfinansierade

och där arbetslösheten slår hårt, ska nu dessutom vara de som sätts längst fram om

konflikten trappas upp. Det är samma mönster vi sett historiskt: det är aldrig de med makt

och rikedom som betalar det högsta priset i blod.



NATO-beslutet togs snabbt och utan tillräcklig demokratisk förankring. Fredsrörelserna

marginaliserades, och organisationer som Svenska Freds förlorade till och med offentliga

bidrag efter medlemskapet. Att alternativa röster stängs ute är allvarligt för demokratin.



Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare för Svenska Freds, har pekat på att denna enorma

upprustning bygger på en felaktig tilltro till militära lösningar. Hon menar att det i själva

verket gör oss mer utsatta, eftersom militarisering skapar spänningar, snarare än trygghet.

Vi menar att det måste finnas en annan väg.



Vi menar att Vänsterpartiet behöver vara tydlig i

Natodebatten. Tyvärr har ställningstagandet varit otydligt och frånvarande i den offentliga

debatten. Det behövs nu en konsekvent, stark och synlig linje mot militariseringen.



Vi vet att verklig trygghet inte skapas genom fler vapen utan genom stark välfärd. Det är

vårdplatser, lärare, klimatsatsningar och social rättvisa som gör ett samhälle

motståndskraftigt , inte pansarfordon.



Vi måste återupprätta en politik som sätter människor före militär. Sverige kan spela en viktig

roll i världen genom att satsa på diplomati, fredlig konflikthantering och solidaritet , inte

genom att bli en kugge i en krigsmaskin som främst gynnar stormakternas och kapitalismens intressen.

Vi står inför ett avgörande vägval. Ska vi fortsätta pumpa in hundratals miljarder i en

militarism som hotar både välfärden och våra unga, eller ska vi bygga ett samhälle där

trygghet betyder att få vård när man är sjuk, utbildning när man är ung, omsorg när man blir

gammal, klimatinvestering för en framtid?



Det är dags att säga det klart: välfärd före vapen.

Tomas Rodriguez Hedling, Hägersten

Emil Johansson, Skärholmen

Adolfo G.Garzon, Sundbyberg

David García López, Älvsjö-Fruängen

Klara Heikkinen, Älvsjö-Fruängen

Mattias Håkansson, Älvsjö-Fruängen

Marianne Berg Ekbom, Birka-Vasa

Malcolm Murdoch, Enskede

Henric Börefelt Axell, Hägersten

Jessica K, Hammarby-Skarpnäck

Katja Jassey, Hammarby-Skarpnäck

Sanna Olsson, Hammarby-Skarpnäck

Otto Bondeson, Hammarby-Skarpnäck

Åsa Levin, Haninge

Dali Kovacevic, Haninge

Anna Söderblom, Norrtälje

Olivia Varas, Skärholmen

Daniel Delgado, Skärholmen /Fred och Solidaritetsutskottet

Hugo Pelttari, Sundbyberg

Martha Omiste, Sundbyberg

Yakira Pulido Moreno, Upplands Väsby

Åsa Mattsson, V Bromma

Robert Zackrisson, Vänersborg

Ida Hildingsson, Vänersborg

Kajsa Hedberg, Malmö

Joakim Buendia Ek, Stockholm

Jonas Ljungstedt, Stockholm

Ola Bister, Skärholmen

Lukas Levin, Vänersborg

Tobias Egerzon, Trollhättan

Elise Norberg Pilhem, Orust

Rosario Cortes Arrieta, Stockholm

Peter Thelin, Trollhättan

Gunilla Cederbom, Vänersborg

Lorena Delgado Varas, Skärholmen

Niklas Vanhainen, Hammarby-Skarpnäck

Jens Holm, Enskede

Ebba Elena Karlström, Hammarby-Skarpnäck

Allan Ahmad, Västra Södermalm

Shadi Saber, Göteborg

Hannes Willén, Hammarby Skarpnäck

Stefan Kärvling, Vänersborg