Trump deporterar till omänskligt megafängelse i El Salvador

Bland de första mörkblå männen att gratulera megalomanen Trump fanns El Salvadors auktoritära ledare Nayib Bukele, som tog tillfället i akt att säga att han ville hjälpa ”den fria världens president och ledare” på alla tänkbara sätt.

Nu välkomnades Bukele varmt i Vita huset i veckan och Washington har undertecknat ett avtal med El Salvador på sex miljoner dollar för att skicka deporterade från USA till megafängelset i El Salvador.

Kommentar|Alex Fuentes

Efter att ha blivit omvald som USA:s president för andra gången inledde Donald Trump sitt korståg mot migranterna i USA. Det är på modet i den reaktionära högerns och dess allierades människofientliga politik att inleda alla slags attacker mot invandrare. Det sträcker sig från de inkongruenta beskrivningarna i förslaget angående den så kallade vandelutredningen i Sverige till de omänskliga utvisningarna från Trumps USA till Latinamerika.

”Vi vet att de har ett brottsproblem, ett terrorismproblem, och de behöver hjälp. Vi är ett litet land, men om vi kan hjälpa till så kommer vi att göra det”, sa Bukele när han mottogs av Trump i Vita Huset.

Det är känt att den reaktionära regeringen i El Salvador, ledd av Bukele, har byggt Cecot (Terrorism Confinement Center), det salvadoranska megafängelset som har plats för 40 000 människor och där alla fångar hålls inspärrade under helt omänskliga förhållanden och att de anklagas för olika brott, i många fall utan några som helst bevis.

I en rapport från människorättsorganisationen Human Rights Watch anklagas regeringarna i El Salvador och USA för att utsätta migranter för ”påtvingade försvinnanden” och hålla dem isolerade från omvärlden. Trump var snabb med att tacka Buleke för hans ”hjälp” och därefter undertecknade El Salvador ett avtal på sex miljoner dollar med Washington om att ta emot deporterade från USA vid megafängelset i El Salvador. Trump tillade att det inte bara gällde latinamerikaner. Han ville också utvisa amerikanska medborgare.

Sedan beordrade Trump att drygt 200 venezulaner skulle kastas ut ur USA, men de skulle inte utvisas till Venezuela utan till El Salvador (!). Trump medgav att 137 deporterades enligt Alien Enemies Act, även om ingen av de utvisade fick vara med vid någon utfrågning som bekräftade deras anknytning till kriminella gäng. Ytterligare 101 venezulaner utvisades enligt en vanlig migrationslag, enligt vilken de deporterade anklagades för att ha tagit sig in i USA utan giltiga dokument. Bland de venezulaner som gripits och utvisats finns personer utan brottsregister. Enligt en analys publicerad den 9 april av den nordamerikanska nyhetssajten Bloomberg har 90 procent av de drygt 200 deporterade inget brottsregister på amerikansk mark.

En av de deporterade, Jhon Cachín, är tatuerare till yrket och det räckte som bevis för att han skulle utvisas. Ett annat av de mest uppmärksammade fallen är Arturo Suárez Trejo, en 33-årig venezulansk sångare som var bland de mer än 200 som deporterades till Cecot, trots att han bodde i USA i väntan på arbetsmöjligheter inom musikbranschen. Suárez greps när han spelade in en musikvideo, enligt den amerikanska tv-kanalen CNN. Även andra venezulaner som väntade på asyl i USA greps och deporterades till El Salvador. Med allsmäktig olaglighet körs domstolarna över och metoder används som är urtypiska för diktatorers flagranta brott. Man häpnar, en olaglig handling från myndigheternas sida, en fullbordad kidnappning.

Domaren Patricia Millett tog upp Washington-administrationens behandling av venezulanska medborgare i samband med migrationsmyndigheternas tillvägagångssätt kring utvisningarna. ”Nazisterna fick bättre behandling enligt Alien Enemies Act än vad som hände här”, sa Millett. Salvadoranska advokater anlitades av Venezuelas regering och juristerna har krävt att venezulanerna ska släppas alternativt att det blir en ordnad överföring och repatriering till Venezuela enligt gällande migrationslagar.

Det bevisades senare att en salvadoransk medborgare från Maryland, Kilmar Ábrego García, ”av misstag” utvisades till El Salvador, men Washington vägrade att stå till svars inför en federal domare. Ábrego García har bott i USA under skyddad juridisk status sedan 2019, då en domare beslutade att han inte skulle utvisas eftersom han kunde vara i fara i El Salvador. Den illegalt deporterade mannens advokater uttryckte upprördhet över regeringens ”arrogans och grymhet” och anklagade den för att fortsätta ”försena, fördunkla och ignorera domstolsbeslut medan en mans liv och säkerhet är i fara”. Trumps regering erkände senare i rätten att salvadoranens utvisning berodde på ett ”administrativt misstag”, men förklarade att den inte kunde rätta till felet eftersom Ábrego García numera är fängslad i El Salvador.

Pressad pga detta fall sa Trump att han skulle respektera Högsta domstolens beslut. ”Om Högsta domstolen sa att man skulle ta tillbaka någon skulle jag göra det”. Domaren beordrade sedan Trump-administrationen att ”vidta alla möjliga åtgärder för att underlätta Ábrego Garcías återkomst till USA så snart som möjligt”. Den 14 april träffade Nayib Bukele självaste Trump i Vita huset, där fallet med den deporterade salvadoranen diskuterades. Journalisterna vände sig till Bukele och undrade om inte Bukele kunde skicka tillbaka Ábrego García till USA och fick ett svar: ”Självklart ska jag inte göra det. Hur ska jag skicka en terrorist till USA?” och tillade ”Jag tänker inte släppa honom. Vi gillar inte att släppa terrorister i vårt land”. Samtidigt tackade Trump Bukele för hans migrationssamarbete varför den senare förnyade sin avsikt att ”hjälpa”.

Vi lever utan tvekan i en värld i vilken vi tvingas dras med sådana obskyra figurer som Trump, Netanyahu, Milei, Bukele, Orban, Åkesson … vi lever onekligen i monstrens tid. Antonio Gramci har redan sagt det: ”The old world is dying, and the new struggles are to be born; now is the time of monsters”.