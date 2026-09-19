Trump och Grönland

”Jag är glad över att kunna meddela att USA har ingått ett avtal med Danmark och Grönland som ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland”, skriver Trump på sociala medier under fredagen. Avtalet kommer efter upprepade hot om att med våld ta ön från det Natoallierade Danmark. Grönland kommer även i fortsättningen att vara grönländskt och danskt territorium.

Utrikes | Erik Edlund

– Avtalet erkänner vårt kungarikes suveränitet och territoriella integritet samt det grönländska folkets rätt till självbestämmande”, skrev Grönlands premiärminister Jens-Frederik Nielsen på sociala medier under lördagen, enligt nyhetsbyrån Reuters.

De danska och grönländska parlamenten ska först rösta om att godkänna avtalet.

Trump fortsätter med att skriva att amerikanska presidenter har känt till Grönlands strategiska betydelse i över 100 år men att ingen kunnat göra något åt saken.

Han skriver att lösningen är ”mycket bra för USA, Danmark, Grönland och alla våra allierade”. Källor med insyn uppger dock för New York Times att Trump överdriver USA:s befogenheter på ön.

– Trump fick inte Grönland, men han fick ta ett segervarv i sociala medier” skriver den danska tidningen Politikens USA-korrespondent Bo Søndergård.

Det är ännu oklart hur stor den amerikanska militära närvaron kommer att bli på Grönland. Förra veckan rapporterade dansk public service-radio att amerikanska ingenjörstrupper hade setts arbeta vid landningsbanorna på den tidigare amerikanska basen Narsarsuaq på södra Grönland.

Grönlands hälsominister Anna Wangenheim menar att hela den här processen mellan USA, Danmark och Grönland ”inte är politik som vanligt” och kallar det ett stort steg i Grönlands historia.

– Vi får inte glömma att vi har befunnit oss i en situation där det funnits oro för att vårt land skulle kunna tas över – ja, till och med för att bli koloniserat igen.