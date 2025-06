Trump och Musk i öppet bråk

Washington håller andan när äktenskapet mellan Elon Musk och Donald Trump tar slut inför öppen ridå.

Det råder ett fullskaligt ordkrig mellan Trump och Musk. Både på sina egna plattformar, X (tidigare Twitter) och TruthSocial, och på Vita husets pressträffar svingar de vilt mot varandra medan världen storögt ser på.



Utrikes|Erik Edlund

Det började tisdagen 3 juni med att Musk offentligt kritiserade ett budgetförslag som Trump hade presenterat. Musk gick till hårt angrepp och kallade det ”en motbjudande skamfläck”. Han uppmanade alla republikaner att rösta mot förslaget. Dagen efter skriver Musk ”Ring din senator, ring din kongressledamot, att ruinera Amerika är inte OK! KILL the BILL!”. Angreppet kom dagen efter att presidenten hade tackat av honom vid en ceremoni i Vita huset efter en tid som nära rådgivare och ansvarig för Department of Goverment Efficency.

Under torsdagen säger Trump att han ”är besviken” på sin tidigare medarbetare, under en pressträff i Vita huset. Musk svarar då syrligt att ”Utan mig hade Trump förlorat valet”.

Detta får Trump att ryta till på TruthSocial. Han skriver att Musk tappade greppet ”och blev GALEN” när han bad Musk lämna Vita huset när han ”tog bort elbilsmandatet som tvingade alla att köpa elbilar som ingen annan ville ha”.



Musks svar fick blev en riktig bomb som fick många att reagera. Han anklagade Trump för att svika många av sina löften om att skära i statsapparaten och föreslog att han skulle avsättas. Elon Musk fortsatte angreppet med att påstå att myndigheterna döljer bevis om Donald Trumps kopplingar till den ökände pedofilen Jeffrey Epstein! Musk presenterar inte själv några bevis för påståendet.

Att det någon gång skulle skära sig mellan den amerikanske presidenten och världens rikaste man var något många hade förutsett. Med tanke på de båda miljardärernas personligheter kändes det självklart. Men även om det var förutsägbart är det fortfarande intressant. En del skulle kalla det underhållande.



Det är den värsta sprickan i MAGA-rörelsen hittills, och det är svårt att sia om vem som kommer gå segrande ur den.

Elon Musk, världens rikaste man med en ofattbart stor förmögenhet och makten över en av världens största sociala plattformar. Eller Donald Trump, USA:s president med hela den amerikanska statsapparaten och en rörelse av miljoner väldigt aggressiva anhängare.

På torsdagskvällen håller Vita huset ett krismöte, och framtiden är oviss. Det är så här det ser ut när världens mäktigaste män, med världens känsligaste egon, kolliderar. Världen väntar oroligt på svallvågorna.