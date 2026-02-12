Trumpstyret kan utnyttja kryphål för att stödja högerextremism i Europa – även Sverige

Den amerikanska Trump-administrationen har som uttalad policy att stödja nationalistiska och högerpopulistiska rörelser i Europa. Policyn har fått kritik från europeiskt håll för att vara ett sätt att undergräva demokratin.

Utrikes|Erik Edlund

Daniel Freund, grön ledamot i EU-parlamentet, säger till webbtidningen DeSmog att stöd till europeisk extremhöger har ett mål: att splittra och destabilisera Europa.

Den europeiska extremhögern känner sig dock kluven inför den amerikanska presidentens stöd. Sedan konflikten kring Trumps strävan att ta över Grönland vill många rörelser längst ut på den europeiska högerkanten inte längre öppet förknippas med Trumps administration. Därför får finansieringen i många fall ske diskret, och indirekt genom tankesmedjor och stiftelser.

Rafael Kergueno, från organisationen Transparency International, säger att Trump och MAGA-rörelsen utnyttjar kryphål i europeiska regler för insyn kring partifinansiering. Han menar att reglerna måste skärpas så att de tvingas registrera sig i EU:s lobbyregister.

-De måste tvingas redovisa sin finansiering, så att deras öppna försök att föra in auktoritärt styre i Europa kan granskas och motverkas, säger Rafael Kergueno.

Den här satsningen på att påverka europeisk politik leds av Sarah Rodgers, som i slutet av förra året träffade högerrörelser i Storbritannien, Frankrike och Italien.

Rodgers besök i Europa sammanföll i tid med att Trumpadministrationen presenterade USA:s nya nationella säkerhetsstrategi, som ska slå fast hur den amerikanska utrikespolitiken ska se ut de närmaste åren.

Enligt det 29-sidiga dokumentet står Europas länder inför ett civilisatoriskt förfall till följd av bland annat massinvandring, sjunkande födelsetal, reglering av sociala medier, och frånvaron av nationell identitet. ”Vi vill att Europa ska förbli europeiskt, återfå sitt civilisatoriska självförtroende och överge sitt skadliga fokus på regleringsiver.” står det i USA:s nationella säkerhetsstrategi.

Längre ner i avsnittet om Europa anges att det växande inflytandet för ”patriotiska partier i Europa ger skäl till stor optimism”. I dokumentet varnas för att vissa europeiska Nato-länder på längre sikt ”kommer att ha en icke-europeisk majoritet” och att det därför är osäkert hur de då kommer se på samarbetet med USA.

Därför finner Trumpadministrationen det nödvändigt att stödja europeiska nationalistiska och populistiska rörelser som ligger i linje med administrationens egen politik. Eller som det uttrycks i dokumentet:

I dokumentet slås fast att USA ska prioritera ”Att odla ett motstånd mot Europas nuvarande utvecklingsriktning i länderna” (”Cultivating resistance to Europe’s current trajectory within European nations”). Ett stycke som tolkats som en signal om stöd till europeiska högerextrema rörelser.

I Sverige är det förbjudet för partier att ta emot stora summor pengar utan att öppet redovisa var de kommer ifrån. Anledningen till det är att man vill motverka korruption och hindra att förmögna särintressen i hemlighet ska kunna köpa sig till inflytande. Men det finns en metod för partier att ”gå runt” det här hindret. Det är fortfarande möjligt för donatorer som vill vara anonyma att ge pengarna till en stiftelse med koppling till ett parti.

Granskningsintitutet Klägget, som granskar lobbyism och korruption i svensk politik, beskriver upplägget som att man ”tvättar” pengarna via stiftelserna. Max Andersson på Klägget menar att Trump- och MAGA-kopplade stiftelser och organisationer skulle kunna utnyttja de undantag som finns i regelverket. På så sätt kan de donera pengar till den SD-kopplade konservativa tankesmedjan Oikos eller till Insamlingsstiftelsen för svensk konservatism utan att givarnas identitet blir offentlig. Både tankesmedjan och stiftelsen har kopplingar till den sverigedemokratiske riksdagsledamoten Mattias Karlsson. Insamlingsstiftelsen tog i oktober förra året emot 5 miljoner kronor från helt anonyma givare, vilket TV4:s Kalla Fakta kunde avslöja.

När den svenska valrörelsen närmar sig finns det anledning att vara uppmärksam på partiernas finansiering och om utländska aktörer kommer utnyttja de kryphål som finns.

Bilden: Sarah B. Rogers, högt uppsatt tjänsteman på utrikesdepartementet, ett offentligt ansikte för Trump-administrationens växande fientlighet mot europeiska liberala demokratier. Sedan hon tillträdde i oktober har hon träffat flera högerextrema europeiska politiker och företrädare för högerrörelser.