Ukraina-Solidaritet har samlat pengar till en störningsändare

Ukraina- Solidaritet har nått sitt insamlingsmål – 56 000 kronor till en störningssändare. Nästa insamlingsmål är drönarbatterier, powerbanks och magasin till nätpistoler.

Utrikes|Göran Jacobsson

Ukraina-Solidaritets insamling av pengar styrs av de ukrainska frontsoldaternas behov. På samma vis fungerar en stor mängd ukrainska frivilligorganisationer. De har direktkontakt med fronten och försöker skaffa fram det som soldaterna behöver.

Vadym är Ukraina-Solidaritets kontaktperson vid fronten. Han berättar att de är ett granatkastarförband i en av de mekaniserade bataljonerna inom den mekaniserade 43:e brigaden. Vadym säger:

— Vi utkämpar försvarsstrider på Oskilflodens östra strand och försvarar staden Kupjansk Vuzlovyi, som är ett viktigt kommunikationscenter.

Staden ligger i Charkiv-regionen. Vadym berättar att ryska generaler flera gånger påstått att de intagit staden.

— Vi håller ut under svåra omständigheter. Det är ständiga luftangrepp, artilleribeskjutning, automatiserad spridning av minor och ofta sker attacker från flera håll av små ryska infanterigrupper.

Och han tillägger:

— Vi går, eller springer ofta från skydd till skydd. I min ungdom tyckte jag inte om att springa, men nu när jag är över 40 måste jag springa med skyddsväst, hjälm och vapen.

Vadym säger att de hårda attackerna gör att man väntar med att skaffa störningssändaren. Tanken är att sätta störningssändaren, på en bil, men de ständiga drönarattackerna gör att det inte går att använda bilar på deras frontavsnitt just nu.

Det nya insamlingsmålet är 10 drönarbatterier, som ska vara reservbatterier till Matrixdrönare, och 10 powerbanks till mobiltelefoner samt 10 magasin till nätpistoler.

Ukraina-Solidaritet har tidigare samlat in pengar till nätpistoler, som skjuter iväg ett nät som på nära håll kan sätta stopp för en drönare. Vadym berättar nu att nätpistolerna varit framgångsrika mot fiberoptiska ryska drönaren av typen Zhdun. De ukrainska soldaterna sitter gömda och skjuter på de ryska drönarna från sidan eller bakifrån. Näten fungerar bättre än vanlig ammunition, enligt de ukrainska soldaterna. Om en drönare skjuts ned med ammunition finns det risk för att drönaren exploderar och sprider splitter.

Det tog Ukraina – Solidaritet 4 veckor att samla in 56 000 kronor. Det nya insamlingsmålet är 10 000 kronor.

Bilden: Vadym, talesperson för frontsoldaterna i Ukraina