Operationen mot Iran: ”En del av Guds plan”

Retoriken kring kriget mot Iran har blivit allt mer religiöst inom den amerikanska militären. En organisation varnar för att en extrem kristen domedagsretorik används för att rättfärdiga USA:s krig.

Utrikes|Erik Edlund

Ett befäl ska ha hävdat att Trump ”är utsedd av Jesus”, enligt en anmälan till Military Religious Freedom Foundation. Organisationen, som värnar amerikanska soldaters konstitutionella frihet att tro – eller inte tro – på vad de vill, skriver att de under torsdagen fått in mer än 200 anonyma anmälningar från soldater över hela den amerikanska krigsmakten som reagerat på sina befäls beteende.

I en av rapporterna som publicerats på MRFF:s hemsida beskriver en anonym soldat hur ett befäl försökte ingjuta mod i trupperna med att operationen mot Iran var ”en del av Guds plan” , och hänvisade till flera passager ur Uppenbarelseboken om domedagen och Jesus återkomst.

Enligt anmälan sa befälet att ”President Trump har utvalts av Jesus för att tända signalelden i Iran, utlösa Domedagen och markera hans återkomst till jorden”.

MRFF rapporterar att flera befäl har beordrat extrainsatta obligatoriska bibelstudier inför en möjlig invasion.

De flesta anmälningarna ser nästan likadana ut. MRFF:s ordförande Mikey Weinstein skriver i ett uttalande att soldaterna som lämnat in anmälningarna ”rapporterar sina befälhavares ohämmade eufori” inför ett ”bibliskt sanktionerat” krig mot Iran.

Bilden: Kriget mot Iran markerar Jesus återkomst till jorden, enligt amerikanska befäl,