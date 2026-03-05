Nooshi – vågar du göra som Spaniens socialdemokrater?

Sedan USA:s och Israels bombningar av Iran inleddes, har Nooshi Dadgostar inte sagt ett ord.

Spanien socialdemokratiske premiärminister Pedro Sánchez däremot, vågar tydligt säga ifrån mot Trumps och Netanyahus brott mot folkrätten, och vägrar låta USA använda sina militärbaser i landet för att anfalla Iran.

Vad är Nooshi för slags ledare som inte vågar inta en ”klar och tydlig” hållning som den spanska socialdemokratin, som hon själv brukar berömma? skriver Alex Fuentes.



Opinion|Alex Fuentes

Hallå Nooshi! Den 28 februari inledde USA och Israel kriget mot Iran. I ett enda slag dödade de landets högste ledare, ayatolla Khamenei, samt ett stort antal ledande företrädare för den iranska staten och hundratals civila. För Trump och Netanyahu är det ett totalt krig som ska drivas till sina yttersta konsekvenser. Den statsterrorism som detta innebär skakade världen, och alla europeiska ledare vet mycket väl att detta var en handling som inte bara genomfördes utan kongressens godkännande, utan också bröt mot folkrätten.

Extremhögern och allierade till Trumps megalomani och Netanyahus folkmordspolitik har rättfärdigat krigshandlingen. Det finns också de som försöker tiga för att inte provocera Trump. Men i Europa finns ett undantag. Den spanska regeringen, ledd av Pedro Sánchez, vägrade att låta de amerikanska militärbaserna i landet användas för att anfalla Iran.

Den 3 mars reagerade Trump rasande och förklarade: ”Vi kommer att avbryta all handel med Spanien. Vi vill inte ha någonting med Spanien att göra.” Han tillade också: ”Spanien har varit fruktansvärt.”

Trump är övertygad om att Europas ledare är hans vasaller och bortser helt från staters suveränitet. Och det är här Pedro Sánchez i Spanien har utmanat honom. Efter hoten sade Sánchez i ett tal den 4 mars att hans lands hållning kan sammanfattas ”med fyra ord”: ”No a la guerra” (Nej till kriget), samma slagord som blev känt under Irakkriget 2003.

Sánchez påminde om att USA redan ”drog in oss” i Irakkriget 2003, något som enligt honom utlöste ”den största vågen av osäkerhet” i Europa sedan Berlinmurens fall. Den socialdemokratiske ledaren varnade också för att Spaniens hållning är ”klar och tydlig” och att landet inte kommer att vara medskyldigt till ”det brott mot folkrätten som skyddar oss alla”.

Sedan USA:s och Israels bombningar av Iran inleddes, har Nooshi Dadgostar inte sagt ett ord. Hon har inte gjort något uttalande för att ta avstånd från den kriminella aggressionen mot Iran. Det senaste uttalandet från henne som är känt är från den 14 februari, då hon sade att Irans regim borde störtas. Vad är Vänsterpartiet för slags parti? Vad är Nooshi för slags ledare som inte vågar inta en ”klar och tydlig” hållning som den spanska socialdemokratin, som hon själv brukar berömma?

Nooshi: kom igen, låt ditt parti ställa sig bakom de spanska socialdemokraternas hållning.

Törs du det?

Bilden: Den tydligaste Trump-kritikern bland EU:s ledare, och den ende som rakryggat sagt nej till Donald Trump är den spanske premiärministern Pedro Sanchez. Trots att Trump hotar avbryta alla handelsförbindelser med Spanien så får USA inte använda militärbaser i Spanien för att attackera Iran. ”Vi kommer inte att medverka till något som är skadligt för världen och som dessutom strider mot våra värderingar och intressen, bara av rädsla för repressalier. Kriget är en katastrof” sa Sánchez häromdagen. Han har också tidigare fördömt USA:s agerande i Venezuela som ett brott mot internationell lag, erkänt Palestina som stat och infört vapenembargo mot Israel på grund av kriget i Gaza som han också kallat för ett folkmord.



