USA troligen ansvarigt för attacken mot flickskolan

Den amerikanska militärens egen utredning visar att USA:s militär troligen är ansvarig för attack som dödade 150 barn på en iransk flickskola under lördagen – krigets första dag, uppger personer med insyn i utredningen för nyhetsbyrån Reuters.

Utrikes|Erik Edlund

Dödstalet har inte bekräftats av någon oberoende part, och utredningen är inte avslutad. Barnen vid skolan var enligt FN-organet mellan sju och tolv år gamla.

Skolbyggnaden låg enligt Reuters nära en iransk militäranläggning i Minab i södra Iran.

Enligt Unicef har minst 180 barn dödats sedan kriget började.