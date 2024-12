Ukraina värvar colombianska legosoldater

Att Ryssland värvar soldater från andra länder för att skicka till fronten är väl känt.

Att även Ukraina gör det är betydligt mindre känt, men nu avslöjas att colombianer med militär erfarenhet låtit sig rekryteras. Skälen är uteslutande ekonomiska: arbetslöshet, skulder att betala, viljan att hjälpa nära och kära, hoppet om ett bättre liv. Enligt France 24-journalister som har intervjuat colombianska legosoldater motsvarar summan de kan tjäna 16 gånger minimilönen i det sydamerikanska landet.

De är speciellt värvade för att direkt delta i väpnade strider mellan olika länder, men gör det för egen vinning. De får ekonomisk ersättning för att kriga utan att vara medborgare i någon av de stridande länderna. Vi talar om legoknektar, som den svenske före detta nynazisten Jackie Arklöv som var legosoldat för Kroatien i Bosnien och Hercegovina när det begav sig i början av 1990-talet. Vi talar om sådana som låtit sig värvas av Blackwater i Irak eller av Wagnergruppen i Ryssland.



Sedan 2006 har Blackwater anställt tusentals före detta colombianska militärer i olika internationella operationer. Det finns ingen ideologi bakom, inga betänkligheter förutom pengar. I kriget mellan Ryssland och Ukraina finns utländska aktörer från många olika nationaliteter inblandade. Säkerhetstjänster i väst hävdar t ex att Kim Jong-Un skickat nordkoreaner till Kursk för att strida på Putins sida, medan Nato bidrar med europeiska elitgrupper och instruktörer i Ukraina. Något som inte är lika känt är att latinamerikaner och framförallt tusentals colombianska legosoldater befinner sig i Zelenskyjs Ukraina som ”kombattanter”.

Haitis president, Jovenel Moïse, mördades den 7 juli 2021 och det väckte internationell uppmärksamhet. Ett 30-tal före detta colombianska militärer ingick i den väpnade gruppen som deltog i attacken mot presidentbostaden där Moïse mördades. Inte bara narkotikahandel utan även colombianer med militär erfarenhet finns att få tag på i enlighet med marknadens utbud och efterfrågan.



Sedan den ryska invasionen i februari 2022 har colombianska medborgare rekryterats av den ukrainska armén. Desertörer från den ukrainska armén uppgår till tusentals, så rekrytering av colombianer har varit en vanlig praxis sedan Zelenskyj offentligt uppmanade utlänningar att ansluta sig till den ukrainska armén. Tusentals legosoldater svarade på hans uppmaning, Ukraina klarar sig inte utan colombianer som dyker upp där för att de behöver pengar samtidigt som Ryssland rekryterar kubaner och nepalier.

Rekrytering sker delvis inför öppen ridå, genom sociala medier som TikTok. Det finns videor som har miljontals visningar (t ex ”Enfoque Latino”) där praktiska råd ges om hur man når specifikt latinamerikanska militära enheter på ukrainsk mark. Colombianska legosoldater flygs från Guayaquil i Ecuador eller från Colombia till Madrid i Spanien och flyger sedan till Warszawa i Polen för att slutligen anlända till Kiev. I videor (på engelska och spanska) gjorda av officerare från International Legion for the Defence of Ukraine, informerar man om den möjliga ersättningen som en legosoldat kan få i colombianska pesos. Det är lockande. Enligt France 24-journalister som har intervjuat colombianska legosoldater motsvarar summan 16 gånger minimilönen i det sydamerikanska landet.

Att colombianer med militär erfarenhet låter sig rekryteras beror uteslutande på ekonomiska skäl: arbetslöshet, skulder att betala, viljan att hjälpa nära och kära, hoppet om ett bättre liv, osv. Kontrakt skrivs på tre år. Många av de värvade colombianerna har slagits i 204:e Bataljonen och 59:e Brigaden nära frontlinjen i Krasnogórivka, cirka 30 kilometer från Donetsk.

— Min bror och hans följeslagare skickades till en byggnad. De var tvungna att försvara den, inte låta ryssarna avancera, berättar en av de överlevande som intervjuades av France 24. Ingen vet exakt vad som hände, men ingen av de nio colombianerna återvände någonsin.

— Felet var att befälhavarna inte hade organiserat något. De sa bara ’gå på ett uppdrag, håll upp den här byggnaden’, och det var det”, säger den colombianska legosoldaten som klarade sig med livet i behåll och återvände till hemlandet.

Enheter ur den ryska armén har fångat några av colombianerna som de sedan har visat i videor. Hustrun till en av de rekryterade colombianerna har förklarat följande i en intervju med France 24:

— Eftersom jag inte hade någon information från någon kontaktade jag ’Enfoque Latino’ på TikTok. De sa till mig: ’Hela den här enheten föll som en följd av en rysk attack’. Det var så allt började, för annars skulle ingen ringa mig och berätta ’det här är vad som händer med din man’. Då kontaktade jag vårt lands konsulat i Polen. Sedan fortsatte jag att skriva till dem och de berättade att Ukraina hade informerat dem om att min man var försvunnen efter en strid.

Ordet ”försvunnen” används vanligtvis i länder som Chile, Argentina och Uruguay där diktaturernas motståndare hamnade på listan över tusentals och åter tusentals ”försvunna” av vilka inga spår någonsin har hittats. Samma sak sägs idag till colombianska anhöriga när kropparna av de dödade i strid inte återfinns, de är ”försvunna”. Men även när kroppar hittats är svaret till familjerna att släktingen som rekryterats av Ukraina är ”försvunnen”.

När en colombiansk legoknekt förklaras ”försvunnen” kan hans familj fortsätta att få hans lön. Men om han förklaras död är beloppet mycket högre: cirka 340 000 euro. Och eftersom det är pengar inblandade blir de ”försvunna” billigare än de döda. Men oavsett om de räknas som ”försvunna” eller som döda så används de colombianska legosoldaterna som ”kanonmat”.

Det höga antalet fd militärer i Colombia, kopplade till årtionden av väpnade konflikter, har gjort det lättare för många att rekryteras som legoknektar i andra länder. Från Haiti till Sudan finns också spår av före detta colombianska soldater i väpnade konflikter. Den colombianska portalen ’La Silla Vacía’ har avslöjat närvaron av hundratals colombianer i Sudan. Sudan är Afrikas tredje största land och militära falanger har varit i krig sedan april 2023, dödssiffran stiger stratosfäriskt och risken för akut hungersnöd och svält hägrar över 25 miljoner människor varav 14 miljoner är barn. Den colombianska pressen, som tidningen El Tiempo, bekräftar att den ekonomiska krisen tvingar tusentals colombianer att låta sig rekryteras av säkerhetsföretag. Dessa företag erbjuder från 2 000 till 4 000 dollar beroende på rang och erfarenhet som legosoldaterna har haft i sina länders väpnade styrkor.

