Upprop från Seko Tunnelbanan – organisera er, kämpa mot kriget och kapitalets intressen

Inget samarbete med staten Israel.

Solidaritet med palestinierna och alla folk som kämpar mot imperialismen.

Det är två av kraven i ett starkt och handlingsinriktat upprop från Seko Tunnelbanan som uppmanar alla fackföreningar att ta ställning i denna militarismens nya tid.

Opinion|Seko Tunnelbanan

Arbetarklassen ska inte bli vare sig kanonmat eller offer för kriget.

I Sverige röstar alla partier för en ”historisk” ökning av militärutgifterna, säger medierna — 300

miljarder kronor till vapen och militär! Målet? Att uppfylla Natos krav och för att Sverige ska bli

ännu mer involverat i deras farliga krigsplaner: 3,5 % av BNP till försvar och 1,5 % till civilförsvar.

Det handlar inte om löner och pensioner, vår hälsa eller utbildning — det är för vapen!

Inte till sjukhus, skolor, billiga bostäder eller vägar, utan till vapen som ska användas mot andra

arbetare, precis som oss! Det ”försvar” de lovprisar är en lögn: de förbereder krig, som vi ska

betala för med våra liv. Krigsekonomin är total förstörelse av våra arbets- och sociala rättigheter.

”Arbetarpartierna” stödjer denna massaker!

Socialdemokrater, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet tillsammans med högern

samarbetar alla i Natos krigsplaner. De kränker arbetarklassens historia och kamp, som här i

Sverige för många år sedan kämpade för att förhindra krig mellan det svenska och norska folket!

Det verkliga hotet är kapitalisternas intressen!

Vi hotas inte av något främmande land, utan av de stora företagens ekonomiska intressen och

konkurrens som med regeringarnas hjälp vill kontrollera vägar, resurser och marknader. Krig förs

inte för påstådda förevändningar såsom att kontrollera kärnvapen, religioner eller nationer, som

de säger, utan för att en liten minoritet ska bli rik på ruinerna.

Arbetarklassen måste organisera sig och kämpa! Vi måste kräva Sverige ut ur kriget.

Vi måste bryta propagandan som vill få oss att döda varandra, och istället förena oss med

arbetare i alla länder för vänskap och solidaritet, inte för att tjäna krigsherrarnas intressen.

Imperialistiskt krig betyder färre rättigheter, mindre liv!

Vi kommer att betala för krigsförberedelserna med färre sjukhus, skolor och pensioner. Våra

pensionspengar, pengar i de fonder som bygger på EU:s ”spar- och investeringsunion” kan gå till

kriget! Det accepterar vi inte!

Vi uppmanar alla fackföreningar att ta ställning!

Mot den militära propagandan från EU, Nato och regeringen, vapen och nedskärningar som

kriget för med sig. Vi måste skydda våra liv, våra rättigheter och vår framtid.

Vi kräver: