”Journalister rapporterar okritiskt positivt om klimatteknik”

Nordiska journalister lämnar både publiken och väljarna i sticket genom att rapportera okritiskt positivt om klimatteknik.

Den slutsatsen drar Magnus Bredsdorff, klimatredaktör på danska Politiken, efter en intervjustudie han gjort för Reuters Institute i Oxford.

Detta rapporterar facktidningen Journalisten.

Fokus|Maria Jervelycke Belfrage

Reuters Institute for the Study of Journalism tillhör Oxford University, och där har Magnus Bredsdorff tillbringat tre månader för att genomföra ett projekt om klimatjournalistik. Som mångårig klimatreporter på danska tidningen Politiken hade han lagt märke till att mediebevakningen av klimatteknik som koldioxidinfångning var okritisk på ett sätt som annan journalistik inte är. I sin Reuters-rapport ville han undersöka om hans känsla stämde.

— Det gjorde den. Rapporteringen om klimatteknik är okritiskt positiv. Vi journalister är med och vilseleder väljarna, vi sviker det ansvar vi har, säger Magnus Bredsdorff.

I projektet har han fått enkätsvar från 50 klimatjournalister i Sverige, Norge och Danmark. 69 procent av dem ansåg att journalistiken om klimatteknik är ensidigt positiv. Bara 20 procent svarade att journalistiken är neutral. Han har också intervjuat två klimatreportrar och en forskare från varje land. I Sverige har han talat med DN:s tidigare klimatreporter Alexandra Urisman Otto och SR:s Daniel Värjö.

— Vi journalister försummar att ge proportioner och perspektiv åt vår bevakning av nya klimattekniker. Det får konsekvenser för klimatdebatten och i slutändan för den klimatpolitik som förs, menar Magnus Bredsdorff.

Han har även tagit del av internationella studier av klimatjournalistik, som han säger ger stöd åt hans slutsatser.

Vad beror den positiva rapporteringen på?

— Våra läsare, tittare och lyssnare, liksom väljarna i våra länder, vill gärna göra något åt klimatet utan att göra avkall på sin konsumtion och livsstil. Det finns mycket pengar i nya klimattekniker, vilket ger PR-muskler. Och vi journalister vill gärna göra storys som ger hopp, klimatforskningen är i övrigt så nedslående. Vi letar med ljus och lykta efter positiva nyheter. Men det försenar omställningen som behövs.



Läs rapporten här:

Climate technology reporting: without context and perspective we mislead our audiences | Reuters Institute for the Study of Journalism