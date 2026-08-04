Urkult visar att vänlighet fungerar

Tordön, hällregn och lervälling. När festivalen vid Nämforsen firade sitt trettioårsjubileum i helgen var det med dunder och brak och en dimma som fick den berömda eldnatten att nästan gå upp i rök.
Det är lätt att tänka att sådana förutsättningar skulle kunna skapa osämja och sura miner.
Inte på Urkult.
Kulturen | Emma Lundström
Näsåkerfestivalen har sedan starten handlat om att skapa gränsöverskridande kulturella möten med fred, kärlek, inkludering och förståelse som ledord. En inställning som behövs mer än någonsin i dagens splittrade Sverige, där den sittande regeringen underblåser hat och rädsla på ett oförsvarligt och farligt sätt.
I ett alltmer hårdnande samhällsklimat är det en revolutionär handling att genomföra en festival där i princip alla håller god ton och samsas om utrymmet utan att trampa varandra på tårna.
Broar istället för murar.
Solidaritet och respekt.
På bilderna ovanifrån: Världens band på Solscenen, den fantastiska marionettdockan Samita, palestinska hiphop-bandet DAM på Solscenen, Solidaritetstorget, laddningstillit på festivalcamping, i kön till veganköket