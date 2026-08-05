Att sila terrorister men svälja statsterror

I blinde ledare, som silen bort myggan men sväljen kamelen!

Bibeln, Matteus 23:24

Expressen-journalisten Sofia Löwenmark skrev i en artikel i söndags att en riksdagsledamot från Vänsterpartiet ”offentligt hyllar en man dömd för att ha organiserat självmordsattentat där spädbarn, barn, tonåringar och andra civila dödades”.

Kommentar | Anders Fraurud

Riksdagsledamoten hade gjort det genom ett brev till den palestinska fången Ahmad al-Moghrabi – som suttit i fängelse sedan 2002 då han var lokal ledare för al-Aqsamartyrernas brigader. Brevet var del av en kampanj tillsammans med Palestinska riksförbundet för att lyfta situationen för palestinska fångar. Riksdagsledamöterna tilldelades varsin person att skriva till. De enskilda riksdagsledamöterna har alltså inte själva valt vem de ska skriva till. Men bland alla som de skrivit till fanns alltså också denne Ahmad al-Moghrabi. Expressen pekar inte ut några av de andra fångarna som fått brev som ”terrorister”.

Men högern som varken ser ett pågående folkmord eller den terroristiska karaktären hos den israeliska statsledningen letar ständigt terrorister för att kunna fortsätta sluta upp bakom Israel. Och naturligtvis missar varken ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M) eller utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) tillfället. Malmer Stenergard säger till TV4 att hon ”blir djupt provocerad” och att ”terrorhyllningar och antisemitism hela tiden återkommer” hos Vänsterpartiet.

Om situationen för palestinska fångar skriver eller uttalar sig däremot varken Expressen eller höger-ministrarna. Det har däremot Amnesty International gjort.

Dr Hussam Abu Safiye, dr Ahmad Mhanna och Ayman Bani Owda

Amnesty skriver bland annat om den palestinske barnläkaren och sjukhusdirektören Dr Hussam Abu Safiya, som Internationalen nyligen skrev om. Den 27 december 2024 blev han godtyckligt frihetsberövad och tvångsförsvunnen av den israeliska militären efter en räd mot Kamal Adwan-sjukhuset i norra Gaza. Han har i den underjordiska interneringsanläggningen Rakevet, dagligen utsatts för misshandel, hot och andra former av övergrepp.

Amnesty har också berättat om den förnedrande, våldsamma och rättsvidriga behandlingen av dr Ahmad Mhanna chef för Al-Awda-sjukhuset i flyktinglägret Jabalia som fördes bort 16 december 2023 eller om den palestinsk människorättsförsvararen och socialarbetaren Ayman Bani Owda från Tammoun på den ockuperade Västbanken, som hålls fängslad utan åtal eller rättegång i israeliskt fängelse.

Amnesty rapporterade redan i november 2023 om tortyr och förnedrande behandling av de tusentals palestinska fångarna i Israel. För närvarande är det nästan 10 000 palestinier som sitter i israeliska fängelser. 3 500 hålls i ”administrativt förvar”, fängslande utan åtal eller rättegång, som kan förlängas på obestämd tid.

Dessa palestinska fångar och Israels vidriga behandling av dem borde vara huvudsaken, kan man tycka. Om detta handlade den brevkampanj som Vänsterpartiets ledamöter deltog i tillsammans med Palestinska riksförbundet.

Det går naturligtvis också att diskutera begreppet ”terrorism” som av högern aldrig används när det gäller staten Israel, men mycket frekvent när det gäller det ockuperade och förtryckta palestinska folket. Vi bör minnas att såväl den tyska ockupationsmakten under kriget i Norge, den franska kolonialmakten i Algeriet eller apartheidregimen i Sydafrika kallade sina motståndare – de ockuperade och förtryckta – för just ”terrorister”. Det är också så att folkrätten ger ockuperade folk rätt till motstånd även med våld. Men det betyder inte – varken då vi funderar över historiska exempel eller förhåller oss till dagens motståndsrörelser – att vi ska försvara eller hålla med om allt som gjorts eller görs i namn av kampen mot en ockupant eller en terror-regim. Det finns definitivt handlingar som inte går att försvara varken moraliskt eller taktiskt utifrån resultat i kampen.

Men att prata om en mygga när kamelen aldrig nämns är däremot uttryck för en taktik som blivit alltmer typisk för högern.

Sen är det en ironisk knorr att den utpekade riksdagsledamoten Ilona Szátmari Waldau tidigare varit i hetluften i Palestinafrågan, men då på ett helt annat sätt.

I februari 2024 skulle hon tala på en demonstration i Uppsala arrangerad av Palestinska Folkets Förening. Innan henne talade en företrädare för PFF om ett demokratiskt Palestina för alla, ”från floden till havet”, alltså en ”enstatslösning”. Ilona blev då mycket upprörd och sa innan hon skulle hålla sitt skrivna tal att hon ”ville vara tydlig med att Vänsterpartiet stödjer en tvåstatslösning” och villkorade detta till stöd från Vänsterpartiet. I Expressen återgavs detta då som: ”V-politikern utbuad – när hon fördömer terrordådet”. Men det stämde alltså inte. Hon blev utbuad för att hon angrep en tidigare talare och villkorade stödet till palestinierna. För detta bad hon efteråt om ursäkt. Men en kort tid blev hon den gången populär i det borgerliga lägret. Något som ju ofta inte håller i sig så länge, vilket vi kunnat se under den senaste veckan.