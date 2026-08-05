Våldsvåg i Pakistan mot folkliga protester

En våg av folkliga protester i det av Pakistan kontrollerade Jammu och Kashmir har mötts av en brutal offensiv från den pakistanska staten. Under juni och juli 2026 har säkerhetsstyrkor dödat minst 90 människor, enligt lokala uppgifter. Den blodigaste attacken ägde rum i Rawalakot den 27 juli, då minst 20 personer dödades när säkerhetsstyrkor öppnade eld mot demonstranter.

Utrikes| Robert Schwerin

Bakom den senaste våldsvågen ligger en växande social och demokratisk rörelse som kräver politiska reformer och ekonomisk rättvisa. Rörelsen organiseras framför allt genom Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee (JAAC), en bred folklig mobilisering som under de senaste tre åren samlat aktivister, fackliga krafter och demokratiska rörelser i regionen.

JAAC:s krav handlar både om människors vardagliga levnadsvillkor och om den politiska kontrollen över regionens framtid. Ett av de viktigaste kraven är att avskaffa de tolv reserverade platserna i Jammu och Kashmirs lagstiftande församling som officiellt representerar kashmiriska flyktingar i Pakistan. I praktiken har dessa mandat fungerat som ett verktyg för Islamabad att styra den politiska makten i regionen.

Formellt är Jammu och Kashmir en autonom region med eget parlament, egen regering och högsta domstol. I praktiken har regionen länge stått under stark kontroll från den pakistanska staten. Kritiker beskriver denna relation som en form av kolonial dominans, där den lokala befolkningens demokratiska rättigheter begränsas.

När JAAC utlyste en marsch från Mirpur till regionens huvudstad Muzaffarabad försökte myndigheterna stoppa mobiliseringen genom gripanden och repression. I Rawalakot, rörelsens centrum, inleddes en långvarig sittstrejk. Säkerhetsstyrkor svarade med skarp ammunition, utegångsförbud och en omfattande blockad av regionen.

Internet- och mobilnät stängdes ned, transporterna av mat och mediciner begränsades och många aktivister greps. Trots dessa åtgärder lyckades staten inte stoppa rörelsen. Tiotusentals människor deltog i protesterna. Kvinnors massiva deltagande har varit en av de mest anmärkningsvärda utvecklingarna.

Den pakistanska regeringens svar visar på en ovilja att möta folkliga krav genom politiska lösningar. I stället har staten valt repression och våld för att försöka kväsa en rörelse som kräver demokratiska rättigheter.

Situationen i Jammu och Kashmir har fått begränsad internationell uppmärksamhet, trots det stora antalet dödsoffer och den omfattande mobiliseringen. Solidaritet från demokratiska och progressiva krafter internationellt är därför avgörande.

Kravet från rörelsen är tydligt: ett slut på repressionen, en oberoende utredning av dödandet, tillbakadragande av säkerhetsstyrkor och respekt för befolkningens rätt att själva forma sin politiska framtid.

Kashmirs folk, liksom andra folk som lever under förtryck, har rätt till demokrati, social rättvisa och självbestämmande.

Bilden: Kulmen på våldsvågen hittills är när säkerhetsstyrkor slog till mot en strejk i Rawalakot den 27 juli, då minst 20 personer dödades.

Lyssna också på Farooq Tariq. Han greps under en demonstration till stöd för kampen i Kashmir.

Farooq Tariq är en berömd mångårig socialistisk aktivist i Pakistan. Han är ordförande för Haqooq Khalq Party och generalsekreterare för Pakistan Kissan Rabita Comittee.