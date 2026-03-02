USA:s och Israels angrepp mot Iran utvidgar ett farligt krig



Gaza och Iran är inte separata kriser. De är sammanlänkade uttryck för en amerikansk-israelisk dominansdoktrin som omformar regioner genom våld och riktar in sig på samt isolerar varje stat eller rörelse som utmanar deras expansionistiska agenda. Dessa angrepp är den förutsägbara konsekvensen av mer än två års eskalerande folkmord och 19 års belägring av Gaza, genomförda med fullt stöd och uppbackning från USA, samtidigt som världens svar har varit nästan total tystnad eller direkt medskyldighet.

Det skriver Global Sumud Flottilla i ett uttalande.

Trump och Netanyahu har ännu en gång inlett ett kriminellt och oprovocerat krig mot Iran. Vi fördömer det och uppmanar till ett globalt uppror för att avveckla det dominanssystem som har gjort det möjligt. Global Sumud Flotilla fördömer i de skarpaste ordalag de samordnade militära angrepp som har inletts av USA:s och Israels regimer mot Iran, och vi riktar en akut uppmaning till världens folk att mobilisera för att stoppa denna upptrappning och kräva verkligt ansvarsutkrävande för de överträdelser som har möjliggjort den.



Detta är vad som sker när en påstådd vapenvila bryts hundratals gånger utan konsekvenser. Detta är vad som sker när en stat invaderar ett annat land, bombar dess städer, kidnappar dess ledare, och världens institutioner svarar med uttalanden och förseningar.

Låt oss vara tydliga om vad internationell rätt faktiskt säger: förbudet mot användning av våld enligt FN-stadgan är inte valfritt. Förebyggande krig är inte en erkänd rättslig doktrin. Ingen stat har rätt att påtvinga politiska utfall genom bombningar eller utpressning.

Vi slår entydigt fast: det iranska folket har, liksom alla folk, rätt att själva bestämma sin framtid utan yttre militär aggression eller påtvingade regimskiften. Vi uppmanar regeringar och institutioner att omedelbart agera för att stoppa denna omoraliska aggression. Men folken kan inte vänta på tillåtelse. Ansvaret att handla tillhör oss alla. Från Gaza till Teheran, från Havanna till Caracas, från varje hörn av världen där människor vägrar acceptera denna påtvingade ordning – vi står tillsammans. Det är därför vi organiserar oss. Det är därför vi seglar.

Global Sumud Flotilla

28/02/2026