Röster om kriget

NPA: ”Om krig verkligen skulle leda till frihet, skulle Mellanöstern vara den friaste regionen i världen.”

Vi förkastar detta imperialistiska och reaktionära krig och bekämpar de reaktionära krafterna, särskilt monarkisterna, som applåderar Trumps och Netanyahus intervention och cyniskt satsar på kriget för att återta makten. Så skriver Nouveau Parti Anticapitaliste i Frankrike och fortsätter:

Reza Pahlavi, som av de dominerande medierna framställs som ett alternativ, har sin synlighet att tacka för sitt dynastiska arv: det från den siste shahen, som störtades 1979 med sin auktoritära och korrupta regim. Han förfogar bland annat över den kolossala förmögenhet som hans familj ackumulerat på bekostnad av Irans folk.

Bakom retoriken förblir hans projekt djupt auktoritärt och ultraliberalt, i motsats till folkets strävanden. Ungdomar, kvinnor, sexuella minoriteter, arbetare och nationella minoriteter kämpar varken för att upprätthålla den islamiska republiken eller för att återupprätta en monarki som diskrediterats av historien. Deras kamp syftar till social rättvisa, verklig jämlikhet, frihet och rätten till självbestämmande – inte till att återanvända de gamla eliterna.

Befrielsen av Irans folk kan bara komma från de kamper som förs inom landet. Den enda vägen till befrielse från krig, förtryck och exploatering ligger i en oberoende organisering av de exploaterade och förtryckta, i en förstärkning av folkets strider och i en inre mobilisering för att störta Islamiska republiken Iran.

Vi bekräftar vår solidaritet med aktivisterna i diasporan som försöker göra hörsam den röst som i Iran kämpar för att göra slut på Islamiska republiken och bygga ett samhälle grundat på social rättvisa, jämlikhet och frihet.

Inget av detta kan ske under israeliska och amerikanska bomber och angrepp. Det är Irans folk som ska bestämma över sin framtid.

Australien: -Bomber hjälper inte folket



Från Australien skriver Socialist Alliance i tidningen Green Left:



Socialist Alliance fördömer Israels och USA:s attacker mot Iran och uppmanar den australiska Labourregeringen att omedelbart dra tillbaka sitt stöd för denna farliga nya krigsdrivande politik.

De är olagliga och bryter mot internationella människorättsregler och skyldigheter att respektera nationers suveräna rättigheter.

Vi stöder det iranska folkets kamp för demokratiska reformer mot regimen. Men USA:s och Israels bombningar kommer inte att hjälpa denna kamp på något sätt; om något kommer det att ha motsatt effekt – som vi såg i Irak.

USA och Iran förde samtal om Irans kärnkraftsprogram. Det är uppenbart att USA inte tog denna dialog på allvar. Efter 2,5 års folkmord har Israel och USA mer än 100 000 palestiniers blod på sina händer; detta krig kommer att lägga till fler.

Vi fördömer också Labourregeringen för att den går i takt med USA och Israel. Premiärminister Albanese hänvisar till Irans påstådda attacker mot Australien som skäl för att stödja USA:s och Israels attacker, men inga trovärdiga bevis har presenterats för allmänheten. Vi förväntas tro på Labours ledare efter att partiet vägrar att bryta banden med det folkmordsbenägna Israel.

USA: – Kriget kopplat till händelser här hemma

Från Trumps hemmaplan skriver redaktionen för Against the Current, som ges ut av organisationen Solidarity:



Det amerikansk-israeliska kriget för ”regimskifte” mot Iran inleder en ny fas av katastrof i Mellanöstern. Detta krig, som är helt olagligt enligt både amerikansk och internationell rätt, är ett imperialistiskt äventyr med okända globala konsekvenser.

Folken i regionen kommer att få betala ett enormt pris, och det kommer att bli tydligt att detta krig inte kan skiljas från Trump-regimens pågående krig mot det amerikanska folkets rättigheter och dess attacker mot nationerna i Amerika.

…

Det iranska folket, som har slaktats av den mordiska regimen och strypts av imperialistiska sanktioner, kommer inte att ”befrias” av amerikanska och israeliska bomber och Tomahawk-missiler.

Om den ”islamiska republiken” skulle kollapsa efter mordet på ”den högste ledaren” Khamenei och andra högt uppsatta tjänstemän – regimens öde är oförutsägbart i detta tidiga skede – skulle dess ersättare kunna vara allt från den typ av kaos och inbördeskrig som rådde i Irak efter den amerikanska invasionen 2003, till en monarkistisk eller militär klientregim som stöds av Washington.

…

Om den iranska regimen skulle överleva skulle den sannolikt bli ännu mer brutal. Inget av detta skulle leda till den frihet och demokrati som så många modiga iranier gick ut på gatorna för att uppnå.

…

Och trots Trumps triumferande skryt kanske USA inte kan kontrollera resultatet. Om kriget blir långvarigt och Iran till exempel attackerar Hormuzsundet, kan Gulfstaterna dras in i en större regional konflikt. Men handlar detta kriminella imperialistiska krig om mer än Trumps uppblåsta personliga ambition att ”omforma Mellanöstern” (och raka in enorma vinster för sin familj och sina kumpaner)? I viss mån tror vi att så är fallet: Att eliminera Iran som en strategisk faktor och lämna Israel som den obestridda regionala makten skulle kunna stärka Israels allians med Saudiarabien och Gulfstaterna och göra det möjligt för USA att ”svänga” sina politiska prioriteringar i en annan riktning.

Men detta krig i sig skulle kunna dra in USA i ett mycket långvarigt kaos i Mellanöstern som Washington själv har skapat. Vi har sett andra exempel där imperialistiska interventioner skapar dödliga motsättningar som de inte kan lösa.

Vi vet att detta krig i Iran har kopplingar till händelser här hemma. Efter att ha tagit kontroll över Venezuela och nu föreslår ett ”vänskaplig övertagande” av Kuba, försöker Trump, på gangsterboss-manér, att lamslå den nationella självständigheten för alla länder i Amerika, från Colombia och Mexiko till Kanada (samtidigt som han överlämnar Ukraina till Vladimir Putin). Detta markerar ett exceptionellt farligt ögonblick i en ny uppdelning av världen.

Samtidigt fortsätter Trumps gäng sitt terrorvälde mot invandrargrupper och sitt krig mot det amerikanska folkets demokratiska rättigheter. Kriget mot Iran syftar också till att stärka administrationens kollapsande inhemska stöd och dess planer på att rigga mellanårsvalet genom att i stor skala hindra människor från att rösta, möjligen även med militärt våld och våldsamma mobbar.

Att försvara våra rättigheter på hemmaplan och motsätta oss detta imperialistiska krig är delar av samma kamp. Båda måste stå i centrum för mobiliseringarna den 28 mars, ”No Kings Day”, och första maj.

Jacobin (USA): -Trump fast besluten att dra in landet i krig



I den den socialistiska tidskriften Jacobin där många av skribenterna står nära organisationen, DSA Democratic Socialists Of America skriver en av redaktörerna, Branko Marcetic om kriget.



Låt oss vara helt tydliga: USA är med i detta krig eftersom Trump var fast besluten att dra in landet i det, oavsett vad. Bara några timmar innan Trump inledde kriget avslöjade Omans utrikesminister, som medlade i de sista förhandlingarna om ett kärnavtal som ägde rum igår, de enorma eftergifter som iranierna hade gjort i förhandlingarna: inte bara att de gick med på att inte lagra uran, vilket gör det omöjligt att bygga en bomb, utan också att späda ut det uran de för närvarande har och gå med på fullständig kontroll av inspektörer från Internationella atomenergiorganet. Dessa eftergifter skulle ha gått långt utöver vad Barack Obama hade uppnått i sitt Iranavtal, och de åtföljdes av ett uttryckligt löfte om att Iran aldrig skulle skaffa kärnvapen – något som landets ledare har sagt upprepade gånger under årtionden, och upprepade gånger under den senaste veckan.

Det spelade ingen roll. Trump tillbringade veckan med att ljuga om att iranierna vägrade att ge det löftet, och i ett av sina sista offentliga uttalanden innan han startade kriget beklagade han sig över att de inte hade gått tillräckligt långt i förhandlingarna. Trump hade ett avtal om han ville ha det, och ett som han kunde ha tillbringat resten av sitt liv med att skryta om att det var bättre än Obamas. Men han ville inte ha det.

Anticapitalistas: – Hyckleriet är uppenbart

Fjärde Internationalens spanska sektion Anticapitalistas har gjort detta uttalande.

USA försöker tvinga fram ett regimskifte i Iran genom att utnyttja en period av regional svaghet och interna spänningar i landet. Trump och Israel använder retoriken att agera på det iranska folkets vägnar för att utöka sitt inflytande i regionen. Det är uppenbart att det är ett dåligt skämt när Trump, som håller på att avveckla resterna av det amerikanska konstitutionella systemet genom att skapa ett antidemokratiskt undantags regim och den folkmordsbenägne och högerextreme Netanyahu, proklamerar att de agerar i det iranska folkets namn för demokrati och mänskliga rättigheter.

Vi har alltid varit tydliga med att det iranska folkets kamp för sina politiska och sociala rättigheter mot ayatollornas reaktionära, kvinnofientliga och repressiva regim är legitim, men bomber befriar inte folk. Imperialismen har aldrig befriat arbetarklassen. År av krig och ockupation i Afghanistan och Irak har bara lett till mer kaos, våld och förtryck. Imperialismens handlingar syftar bara till att befästa dess dominans i världssystemet, på bekostnad av död och förstörelse. Dess hyckleri är uppenbart: USA har aldrig haft några problem med reaktionära regimer, så länge de är funktionella.

…

Det är uppenbart att det vi har sett under flera år är öppnandet av olika fronter i en global konflikt som syftar till att förhindra nedgången av den amerikansk-västerländska hegemonin i världen. Iran är en viktig länk i denna geopolitiska konflikt och dess destabilisering följer denna logik.

Från en internationalistisk ståndpunkt måste vi aktivt bekämpa imperialismen i alla kapitalismens centrala länder, i solidaritet med folken och genom att bekämpa krig och militarisering som viktiga och oundgängliga insatser för att bygga ett ekosocialistiskt alternativ och en arbetardemokrati.

Iranska socialister: Trumps syfte är att förstöra upproret

Solidaritetscentret för det iranska folkets revolutionära kamp – Göteborg, en samling av iranska vänsterorganisationer i Göteborg, sände ut denna deklaration som fördömer både kriget och de krafter som nu försvarar angreppet:

Det militära angreppet 28 februari är en fortsättning på det tolv dagar långa kriget i juni 2025, och är ett försök till att lägga beslag på det iranska folkets revolutionära uppror.

”Prins” Pahlavi har betecknat dessa aggressiva attacker som en ”humanitär” handling. Attacker mot offentliga platser och försvarslösa människor, inklusive en skola i staden Minab och dödandet av dussintals elever, är tecken på de globala krigshetsarnas aggression som med anspråk på smarta missiler och bomber har riktat in sig på Irans barn, kvinnor och civilbefolkning.

Trump har officiellt deklarerat att målet med dessa attacker är ett ”regimskifte” samt att tillsätta en ny regering. Hans syfte är att förstöra det revolutionära upproret som under de senaste tio åren har haft lysande framgångar i kampen för att störta Irans islamiska kapitalistiska regim. Ett uppror som alltid finner sin mening i försvaret av det iranska folkets suveränitet.

Vi anser att de som medvetet eller omedvetet har vänt det iranska folkets revolutionära rörelse ryggen, och öppet jublar över denna utländska aggression och intervention är givetvis inte neutrala utan agerar i praktiken som legosoldater åt den främmande invasionsstyrkan.

Die Linke: – Inget krig som ersättning för diplomati

Jan van Aken, ordförande för det tyska partiet Die Linke uttalar sig på partiets hemsida.

…

USA:s och Israels angrepp på Iran utgör en stor fara för befolkningen och hela regionen. Målet med attackerna är ännu oklart, men de ägde rum bara några timmar efter genombrottet i kärnkraftsförhandlingarna, där Iran lovade att avstå från allt material som kan användas för att tillverka kärnvapen. Det finns en risk att Israel och USA vill bomba fram ett regimskifte. I Irak och Libyen har militära försök till regimskifte lett till decennier av inbördeskrig.

För oss står människorna i Iran, som i åratal har lidit under en auktoritärt regim, i centrum. Deras sociala, demokratiska och feministiska kamp förtjänar solidaritet och skydd. Att många iranier av desperation ser en militär attack som ett möjligt sätt att störta regimen är ett uttryck för detta massiva förtryck. En amerikansk intervention skulle dock i slutändan främst drabba den iranska befolkningen och skapa nytt våld. Det som behövs är internationellt politiskt tryck på makthavarna, riktade sanktioner mot eliten och ett konsekvent stöd till det iranska civila samhället – inte krig som ersättning för diplomati.

Det är rätt att en iransk atombomb under alla omständigheter måste förhindras. Detta kan dock inte uppnås genom militära attacker, utan endast genom förhandlingar och noggrann övervakning på plats. Annars hotar ett scenario liknande det i Nordkorea: även där misslyckades förhandlingarna, vilket ledde till att landet sedan kunde bygga atombomber utan kontroll. Under 22 år har klok diplomati förhindrat byggandet av en iransk atombomb. Så länge internationella kontrollanter fanns på plats kunde vi vara säkra på att Iran inte tillverkade vapenklassat uran.

Först genom ett avbrytande av samtalen och ett eventuellt utträde av Iran ur kärnvapenavtalet skulle Iran kunna bygga en bomb utan hinder.

Alla parter måste omedelbart trappa ner konflikten och avstå från ytterligare attacker för att också skydda den drabbade civilbefolkningen i Iran och Israel. Om västvärlden själv bryter mot internationell rätt blir det ännu svårare att vinna globalt stöd för Ukraina och kampen mot Putin, som bryter mot internationell rätt. För Putin var det därför återigen en bra dag idag.

Den aktuella eskaleringen är särskilt oansvarig mot bakgrund av det iranska kärnkraftsprogrammet. Militära attacker mot den nukleära infrastrukturen medför betydande risker för civilbefolkningen och hela regionen. Även Internationella atomenergiorganet (IAEA) har upprepade gånger varnat för konsekvenserna av en väpnad konflikt i detta sammanhang. I värsta fall skulle en krig inte bara få politiska utan också humanitära och ekologiska katastrofala konsekvenser.

Bilden: USA:s och Israels bomber faller över Iran, förutom ayatolla Khameini och högt uppsatta militärer har även många civila fallit offer, bland har en skola i staden Minab bombats och ett dussintal elever uppges ha dödats.

