V vill utreda fastighetsskatt för Solsidan-villor

Vänsterpartiet vill utreda möjligheterna att införa en ny statlig fastighetsskatt för de allra dyraste villorna. Det berättar partiets ekonomisk-politiske talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju.

— Jag tycker att man skulle kunna fundera på om det inte är vettigare att man får betala mindre om man har billiga bostäder, säger Gabrielsson.

Hon tillägger att den som har en dyrare villa – i intervjun använder hon en villa för 13 miljoner som exempel – borde vara beredd att betala mer än de gör i dag. Den nya statliga fastighetsskatten skulle, om den införs, läggas ovanpå den kommunala fastighetsavgiften, som idag är högst 10 074 kronor per år.

Gabrielsson säger att problemet med dagens fastighetsavgifter är att de inte är progressiva, och att det ”kostar lika mycket med ett hus i Norrlands inland som på Solsidan i Saltsjöbaden”.

För att förhindra skatteflykt berättar hon att partiet vill ha en så kallad exitskatt för miljardärer som lämnar landet. Norge har en liknande exitskatt för förmögna norrmän som flyttar utomlands.

Hon säger att det känns ”väldigt oanständigt” att lämna landet av skatteskäl ”i en situation där vi har stora bördor som människor får bära i Sverige”. Hon nämner kriget i Ukraina som exempel.

— Då borde man inte fly landet, utan då borde man vara här, säger Ida Gabrielsson.

Bilden: Solsidan i Saltsjöbaden