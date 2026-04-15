Vänsterpartiet satsar på konkreta vardagsfrågor

Vänsterpartiets kampanj inför valet i september kommer ha parollen ”På din sida” och fokusera på konkreta materiella frågor som berör vanliga människor i vardagen.

Partiets valrörelse kommer bland annat beröra matpriser, problemen i vården och rätten till bostad.

— Vi har fokus på de frågor som vi tror ligger nära människor och som ligger nära dem i sin vardag, säger vänsterpartiets kommunikationschef Anna Herdy vid en pressträff under onsdagen.

Hon säger att syftet med kampanjen är att ”fler svenskar ska upptäcka att de innerst inne är vänsterpartister”. Senare under pressträffen förklarar hon hur hon menade. Herdy säger att V har ett väldigt brett stöd i många av de frågor partiet tänkt fokusera på i valrörelsen. Hon nämner vinsterna i välfärden, vården och skolan som exempel.

— Det finns väldigt många saker som människor håller med oss om.

På frågan om hur de ser på att oppositionspartierna till skillnad från Tidösamarbetet inte har ett ”enat rödgrönt lag” svarar partisekreteraren Maria Forsberg att hon inte kan se hur det skulle vara ett problem för deras kampanj, men att Vänsterpartiet håller dörren öppen för den som vill prata med dem.

— Men det är klart att jag gärna hade sett att vi pratat ihop oss innan. Men kampanjen står inte och faller med det.

Vänsterpartiets förra valrörelse hade stort fokus på partiledaren Nooshi Dadgostar personligen, med bland annat valaffischer med texten ”Nooshi 2022”. Så kommer det inte bli i år, lovar Anna Herdy.

— Vi tror att det som är det viktiga är att visa vad Vänsterpartiet vill och tycker i den här valrörelsen.

Bilden: Att stoppa matprishöjningarna är en av de frågor Vänsterpartiet driver i valet 2026. Nooshi Dadgostar med matkassar. Foto: Agnes Stuber