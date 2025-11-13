Vänsterstyre i Kerala har utrotat extrem fattigdom

Kerala betyder ”Kokosnötternas land” och ligger i den sydvästligaste delen av Indien och har en vacker kuststräcka som sträcker sig mil efter mil längs arabiska havet. Nu har den indiska delstaten enligt delstatsregeringen egen utsago utrotat den extrema fattigdomen.

Utrikes|Erik Edlund

Keralas regering leds av det indiska kommunistpartiet CPI(M) och Left Democratic Front. Delstatsregeringen uppger att milstolpen nåddes genom Extreme Poverty Eradication Project (EPEP), ett gemensamt projekt mellan stat och civilsamhälle.

Projektet inleddes 2021 med en omfattande kartläggning av hushållens ekonomi. Undersökningen bestod bland annat i att volontärer från sociala rörelser som till exempel Kudumbashree, ett kooperativt kvinnonätverk med över fyra miljoner medlemmar, gick från dörr till dörr för att prata med de boende om deras situation. Kartläggningen kom fram till att 64 000 hushåll, ungefär 103 000 individer, levde i extrem fattigdom. För varje enskild familj utarbetade lokala myndigheter en mikroplan med specifika insatser, alltifrån sjukvård och bostäder till markrättigheter och pensioner, som krävdes för att hjälpa dem.

Keralas delstatsregering uppger på sin hemsida att de gjort tjänster och rättigheter som nationella ID-kort, ransoneringskort för billig eller gratis mat genom statliga program, extra stöd för funktionshindrade, sjukförsäkring och pensionsförsäkring, tillgängliga för 21 263 familjer.

I projektets första fas prioriterades de fattiga familjernas tillgång till mat och sjukvård.

Keralas delstatsregerings ambitiösa insatser mot den extrema fattigdomen har hyllats som ett socialt framgångsexempel i Indien. Men de har även mötts av kritik. En kolumnist i den engelskspråkiga tidningen The Indian Express skriver att projektet visar upp ädla avsikter men också har flera brister. Keralas myndigheter ska bland annat ha gjort misstag i statistiken när man räknat på antalet fattiga familjer då ensamhushåll har räknats enligt den indiska familjestorleksstandarden enligt folkräkningen.

Kolumnisten menar också att projektet utesluter de mest utsatta hushållen, ”the poorest of the poor”. De hushåll som redan innan projektet fick statliga ransoneringskuponger. Dessa hushåll ingick inte i programmet.